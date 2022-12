Mastercard e Vesta unem forças para oferecer melhores soluções de gestão de fraudes

A iniciativa estratégica tem o objetivo de aumentar a proteção e melhorar a experiência de e-commerce para os consumidores.

ATLANTA, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mastercard e a Vesta, uma plataforma líder de prevenção de fraude integral para compras digitais, anunciaram uma nova parceria estratégica para fornecer uma plataforma de gerenciamento de fraudes de última geração para comerciantes da América Latina e do Caribe. À medida que a necessidade e o interesse dos consumidores em fazer compras online aumentam, os comerciantes são desafiados a verificar identidades e gerir ameaças de fraude cada vez mais aprimoradas em tempo real. Com essa parceria, as organizações unem forças para satisfazer as necessidades de segurança dos comerciantes e promover uma iniciativa mais ampla, visando melhorar a experiência digital do consumidor e fortalecer sua confiança no comércio eletrônico.

As soluções de gestão de fraudes resultantes dessa parceria contarão com recursos de ambas organizações. Isso inclui detecção e resposta a anomalias em tempo real da Vesta, dados abrangentes de consórcio global e as melhores ferramentas de tomada de decisão de machine learning com recursos estratégicos adicionais de segurança cibernética e inteligência da Mastercard. Juntas, elas fornecerão proteção total, antes, durante e após as transações, para comerciantes e consumidores da Mastercard no mundo inteiro.

Com soluções e expertise de mercado, a parceria proporcionará 100% de proteção contra cobranças indevidas e também incorporará inúmeras informações de transações, como score de crédito e alertas preventivos de cobranças indevidas.

"Estamos entusiasmados com essa nova parceria com a Mastercard. Nossa capacidade conjunta de ajudar comerciantes digitais em toda a rede a impactar positivamente as receitas com decisões de risco zero em tempo real é uma virada de jogo", disse o CEO da Vesta, Ron Hynes. Ele acrescentou: "Muitas vezes os comerciantes perdem bons clientes e receitas devido à falta de informações disponíveis, análise insuficiente e prevenção de fraude rigorosa ao extremo, fazendo com que os varejistas de e-commerce recusem boas transações de clientes devido ao medo de fraude."

"Nossa parceria com a Vesta é o próximo passo em nossa jornada para tornar a economia digital mais protegids, mais transparente e segura", disse Jorge Arbesu, vice-presidente sênior de parcerias, segurança cibernética e inteligência da Mastercard. "Essa parceria complementa a nossa capacidade e simplifica a gestão de riscos para os comerciantes, oferecendo uma melhor experiência ao consumidor."

A solução aprimorada estará disponível para todos os mercados da América Latina e Caribe a partir do primeiro trimestre de 2023.

Sobre a Vesta

A Vesta é uma plataforma líder que garante transações instantâneas para compras online, oferecendo taxas de aprovação incomparáveis, uma melhor experiência do cliente, eliminando fraudes para marcas líderes em telecomunicações, e-commerce, viagens e serviços financeiros. Ao usar machine learning com 26 anos de histórico de dados transacionais, a Vesta aumenta as aprovações de vendas confiáveis para seus clientes, eliminando cobranças indevidas e outras formas de fraude digital, reduzindo o custo real de fraudes para zero e transferindo 100% da responsabilidade por fraude, incluindo o processamento de cobranças, para que os clientes possam se concentrar no aumento das vendas. A empresa tem sede em Portland, Oregon, com escritórios em Atlanta, Miami, Irlanda, México e Singapura. Para mais informações, acesse: www.vesta.io.

Sobre Mastercard (NYSE: MA)

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos. www.mastercard.com

