Mata Amritanandamayi Devi nomeada presidente Civil 20

KOLLAM, Índia, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O governo da Índia nomeou Mata Amritanandamayi Devi (Amma) como presidente do Civil 20 (C20) do país, um grupo oficial de engajamento do Grupo dos 20 (G20). O G20 é o principal fórum intergovernamental para abordar globalmente a estabilidade financeira das economias desenvolvidas e emergentes do mundo. O C20 é a sua plataforma para organizações da sociedade civil (OSCs) levarem pontos de vista não governamentais e não empresariais para os líderes do G20.

A Índia assumirá a presidência do G20 por um ano, de 1º de dezembro de 2022 a 30 de novembro de 2023. O auge dos eventos será de 9 a 10 de setembro de 2023, quando a Cúpula dos Líderes do G20 será realizada em Nova Delhi no nível de Chefes de Estado e Governo. Mas, antes disso, a Índia realizará mais de 200 reuniões em todo o país, um esforço que envolve trabalho intenso de reuniões ministeriais, grupos de trabalho e grupos de engajamento.

Ao aceitar a função como presidente do grupo de engajamento C20 da Índia, Amma expressou sua gratidão ao governo indiano por organizar uma representação de nível tão alto das opiniões das pessoas comuns. Adicionalmente, entre os membros estão Sri M, participante pela Satsang Foundation; Sudha Murthy, presidente da Infosys Foundation como participante; Rambhau Mhalgi Prabodhini Secretariado; e Vivekananda Kendra, de Kanyakumari, como parceira institucional.

Na reunião inicial do C20, realizada on-line, Amma disse: "Fome, conflito, extinção de espécies e destruição ambiental são as questões mais importantes enfrentadas pelo mundo atualmente. Devemos fazer um esforço sincero para desenvolver soluções. Se cientistas de todas as áreas — ciência da computação, matemática, física, engenheiros etc., — trabalhassem juntos, então seríamos capazes de criar métodos mais inovadores de prevenção de catástrofes ambientais, e assim seríamos capazes de salvar tantas vidas. Muitas vezes, vemos falta de esforço multidisciplinar e integrado. Esta é a necessidade do momento."

FONTE MA Center

