Matrix e Pure Storage Firmam Parceria Estratégica

A tecnologia permite executar aplicações de missão crítica na nuvem com o mesmo desempenho, ou desempenho superior, se comparado a sistemas nas instalações das empresas (on-premises).

"Fomos os primeiros provedores de cloud no Brasil a disponibilizar tecnologia NVMe SSD para nossos clientes. Este novo acordo de longo prazo com a Pure Storage está em linha com nosso compromisso de performance, e nossa visão da infraestrutura híbrida de TI para médias e grandes empresas" comenta Carlos Felicio, COO da Matrix.

Segundo Paulo Godoy, Country Manager Brasil da Pure Storage "Os investimentos da Matrix no data center definido por software – SDDC, e na nossa tecnologia garantem não somente um diferencial claro no presente, mas também no futuro próximo, através do nosso compromisso de atualização contínua na plataforma."

A Matrix é o primeiro provedor de Cloud Computing e Data Center a atingir o nível Strategic Partner no Brasil. O acordo é parte da rodada de investimentos realizada na nova plataforma de nuvem híbrida da Matrix neste ano.

Sobre a Matrix:

A Matrix é uma das mais sólidas empresas de tecnologia do Brasil. Com foco em missão crítica, a companhia possui certificações de padrão mundial como TR3 / Tier III, ISO/IEC 27001 e PCI-DSS. Provê serviços de alta performance e disponibilidade em Cloud Computing, Multi Cloud, Cyber Segurança e Data Center, com atendimento personalizado. A Matrix oferece total apoio a corporações em sua jornada rumo à transformação digital.

Sobre a Pure Storage:

A Pure está redefinindo a experiência de armazenamento e capacitando pessoas inovadoras ao simplificar como elas consomem e interagem com dados. Focada no cliente, nosso sucesso é medido pelo seu sucesso. Voltada para o futuro, com Inovação tecnológica "sempre ativa" e Intuitiva. Dedicada a soluções que se expandem sem interrupção.

