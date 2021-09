Matrix é reconhecida como Top 10 Datacenter Latam

"O selo (da CloudScene) atesta que nosso data center é o mais conectado da cidade de São Paulo. Nossa localização, perto dos centros metropolitanos da capital, também garante a menor latência." Comenta Eber Junior, diretor executivo da Matrix.

A Matrix atua a 25 anos no mercado, e foi um dos primeiros sistemas autônomos (AS) da Internet no Brasil. Com mais de 200 ISPs presentes em seu data center, viu a demanda por tráfego Internet triplicar com o início da pandemia. Em linha com o aumento da demanda, acaba de finalizar mais uma rodada de investimentos em seu backbone Internet, que passa a ter uma capacidade agregada de 3,4 terabytes por segundo.

"Com o advento do trabalho remoto, a infraestrutura de Internet assumiu definitivamente lugar central na estratégia das empresas. Empresas ISPs (provedores de serviço de Internet) tem uma oportunidade enorme para complementar seu portfólio com ofertas de serviços de valor agregado (SVAs) para seus clientes utilizando cloud computing" adiciona Eber Junior.

A Matrix é uma das mais sólidas empresas de tecnologia do Brasil. Com foco em missão crítica, a companhia possui certificações de padrão mundial como TR3 / Tier III, ISO/IEC 27001 e PCI-DSS. Provê serviços de alta performance e disponibilidade em Cloud Computing, Multi Cloud e Data Center, com atendimento personalizado. A Matrix oferece total apoio a corporações em sua jornada rumo à transformação digital.

Porque você não pode comprar Internet, através da Internet? Uma pergunta simples que ainda não havia sido respondida. Nossa missão é prover uma Plataforma que permite que qualquer pessoa possa acessar os provedores líderes mundiais em serviços de conectividade e o mercado de dados.

