Matrix recebe premiação da ISG como melhor portfólio de Managed Services e plataforma para Hybrid Cloud

SÃO PAULO, 10 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Ocorreu ontem, 09 de fevereiro, em cerimônia virtual reservada para convidados, a entrega das premiações do Information Services Group – ISG. A premiação e os estudos da ISG têm como objetivo mapear tendências de mercado e de tecnologia para ajudar empresas na avaliação e contratação de fornecedores de terceirização de TI.

A Matrix obteve o selo "Rising Star" (estrela ascendente) como melhor portfólio de Serviços Gerenciados e melhor plataforma para Nuvem Híbrida na pesquisa 2020 ISG Provider Lens™️ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions Report for Brazil.

Os serviços gerenciados é uma modalidade de terceirização de TI onde o fornecedor assume a gestão unificada dos ambientes de missão crítica dos clientes. A plataforma de nuvem híbrida permite que empresas utilizem múltiplos fornecedores de infraestrutura de nuvem, através de console de acesso e configurações unificada. Permite que a empresa determine, conforme características financeiras e técnicas, a melhor arquitetura para sua jornada para a nuvem.

"A premiação recebida pela Matrix é reflexo dos nossos investimentos em materiais e pessoas, e do nosso foco em qualidade para entregar a melhor solução de serviços de cloud para suporte a ambientes de missão crítica, para médias e grandes empresas", comenta Eber Junior, CEO da Matrix.

A cerimônia virtual de entrega dos prêmios da ISG contou com a participação das principais empresas de serviços de cloud computing, data center e terceirização de TI nacionais, e internacionais com presença no Brasil. Além dos analistas e da executiva da ISG, o evento foi reservado para os executivos das empresas participantes.

A Matrix é uma das mais sólidas empresas de tecnologia do Brasil. Com foco em missão crítica, a companhia possui certificações de padrão mundial como TR3 / Tier III, ISO/IEC 27001 e PCI-DSS. Provê serviços de alta performance e disponibilidade em Cloud Computing, Multi Cloud e Data Center, com atendimento personalizado. A Matrix oferece total apoio a corporações em sua jornada rumo à transformação digital.

ISG é uma empresa de consultoria e pesquisa de tecnologia, líder global, comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido.

