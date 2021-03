Matrix torna-se Gold Partner da Acronis

" A mudança do local de trabalho após o período de pandemia tem efeito permanente. As empresas foram obrigadas a aderir ao trabalho remoto, num período muito curto de tempo. Isso abriu uma brecha de segurança: Nossos estudos demonstram que um terço das empresas no Brasil estão sofrendo ataques de dados, no mínimo, uma vez por semana, durante a pandemia. " comenta Carlos Felício, COO da Matrix.

"Ataque ramsomware é o principal risco durante a pandemia. Esse tipo de ataque geralmente acontece através de uma série de táticas combinadas, iniciando pelo phishing (ataque de dia-zero) e culminado na criptografia dos dados do cliente. Exige-se então um resgate, com comunicações através da dark web e pagamento em moedas virtuais como bitcoin. Nossa tecnologia de inteligência artificial e análise comportamental do usuário é capaz de interromper ataques de dia-zero." comenta Régis Paravisi, responsável pelas operações da Acronis no Brasil.

A Matrix utiliza tecnologias da Acronis em seus clientes desde 2019, protegendo mais de 90.000 dispositivos, e quatro petabytes de dados. Com a assinatura do novo acordo, a Matrix passa a ser o principal parceiro Acronis no Brasil, e um dos maiores da América Latina.

Sobre a Matrix:

A Matrix é uma das mais sólidas empresas de tecnologia do Brasil. Com foco em missão crítica, a companhia possui certificações de padrão mundial como TR3 / Tier III, ISO/IEC 27001 e PCI-DSS. Provê serviços de alta performance e disponibilidade em Cloud Computing, Multi Cloud e Data Center, com atendimento personalizado. A Matrix oferece total apoio a corporações em sua jornada rumo à transformação digital.

Sobre a Acronis:

Acronis é uma empresa internacional que unifica proteção de dados e cybersecurity, oferecendo proteção cibernética, para resolver desafios de segurança, acessibilidade, privacidade e autenticidade. As soluções da Acronis têm gestão unificada e protegem dados, aplicativos e sistemas em qualquer ambiente: Na nuvem, em servidores, notebooks, tablets e celulares.

