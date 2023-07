Matrixdock biedt nu on-chain transparantie van zijn getokeniseerd T-Bill-aanbod met de integratie van Chainlink Proof of Reserve (PoR)

De samenwerking levert een nieuwe use case van tokenisatie van activa in de echte wereld van Chainlink PoR muntfunctie

SINGAPORE, 26 juli 2023 /PRNewswire/ -- Matrixdock, een platform voor digitale activa dat toegang biedt tot activa uit de echte wereld door middel van tokenisatie, heeft de integratie voltooid van ChainlinkProof of Reserve (PoR) op het Ethereum-mainnet om de transparantie van zijn aanbod van getokeniseerde Treasury Bill ("T-Bill") te verbeteren. Matrixdock is een merk dat eigendom is van Matrixport.

De integratie ondersteunt Matrixdocks kenmerkende Short-term Treasury Bill token ("STBT"), waarmee stablecoinhouders blootstelling kunnen krijgen aan obligaties van de Amerikaanse schatkist die binnen zes maanden vervallen en omgekeerde terugkoopovereenkomsten die worden gedekt door de obligaties van de Amerikaanse schatkist. Chainlink PoR stelt Matrixdock-belanghebbenden in staat om reserves te monitoren en ervoor te zorgen dat zijn getokeniseerd T-Bill-aanbod voldoende wordt ondersteund door de obligaties van de Amerikaanse schatkist.

Aldus Cynthia Wu, Chief Operating Officer, Matrixport: "We zijn verheugd om samen te werken met Chainlink voor deze PoR van tokenisatie van activa in de echte wereld. Tokenisatie van activa in de echte wereld zal naar verwachting de komende jaren een belangrijk thema worden voor het ecosysteem van digitale activa, waardoor er tientallen biljoenen dollars aan de markt worden toegevoegd. Tokenisatie van activa in de echte wereld zal de schaal en verscheidenheid aan activa die in de keten beschikbaar zijn aanzienlijk verrijken naarmate onze sector volwassener wordt. Onze samenwerking met Chainlink lost transparantie-uitdagingen op door validatie van off-chain activa met zijn on-chain getokeniseerde representatie."

Chainlink PoR biedt zichtbaarheid in de keten, waardoor elke gebruiker onafhankelijk de zekerheidsstelling van activa kan verifiëren. Door gebruik te maken van Chainlinks geautomatiseerde on-chain verificatie en beveiligde muntfunctie, kan Matrixdock ook de marktintroductie voor tokenisatieprojecten verhogen en de beveiliging van getokeniseerde activa verbeteren.

Mark Scrine, Business Lead for Proof of Reserve bij Chainlink Labs, deelde mee: "We zijn enthousiast over Matrixdocks nieuwe integratie van Proof of Reserve als een belangrijke aandrijver van technologische innovatie. Proof of Reserve biedt autonome en betrouwbare activabewaking en vertrouwt op Chainlinks in de strijd geteste infrastructuur. We kijken ernaar uit om potentiële use cases met Matrixport te blijven onderzoeken en onze sector te helpen om zich op een veilige en efficiënte manier te ontwikkelen."

Met de zich ontwikkelende macro-economische omgeving is tokenisatie van activa in de echte wereld uitgegroeid tot een van de innovatieve onderwerpen op het snijvlak van traditionele en digitale activa. Volgens een recent rapport van Bank of America Global Research kan de tokenisatie van activa in het komende decennium meer dan $ 16 biljoen bereiken, waardoor de financiële infrastructuur en markten worden getransformeerd. Sinds de lancering in februari 2023 heeft het totale aanbod van STBT $99 miljoen bereikt per 26 juli 2023, met een zevendaagse gemiddelde APY van ~4,7% .

Over Matrixdock

Matrixdock is een platform voor digitale activa dat toegang biedt tot activa in de echte wereld door middel van tokenisatie. Het is een merk dat eigendom is van Matrixport , een van 's werelds grootste en meest vertrouwde ecosystemen voor financiële diensten op het gebied van digitale activa. Ga voor meer informatie naar www.matrixdock.com . Bezoek deze link voor STBT-aankoopbeperkingen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2160843/matrixdock_Blue_horizontal_Logo.jpg

SOURCE Matrixdock