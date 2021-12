Matrixport améliore les fonctions de négociation intelligente sur sa plateforme avec le lancement du service de négociation automatisée de la grille

Avec le Grid Trading Bot de Matrixport, les utilisateurs sont en mesure de prédéfinir une série d'ordres d'achat et de vente dans une fourchette de prix donnée. Lorsqu'un actif fluctue dans cette fourchette, le programme de grid trading utilise automatiquement ces mouvements pour acheter au plus bas et vendre au plus haut. Si le prix de l'actif se situe en dehors de la fourchette de prix définie, aucune transaction ne sera effectuée.

Cynthia Wu, responsable des ventes et du développement commercial de Matrixport, a déclaré : « Le grid trading est une stratégie de négociation bien établie et pertinente pour les marchés qui sont en constante évolution. Aux côtés d'autres outils d'investissement, notamment Auto Invest, notre nouvelle offre de grid trading automatisé réaffirme notre engagement à améliorer notre plateforme afin de toujours permettre à nos utilisateurs de tirer plus facilement parti de leur crypto. »

À partir du 20 décembre, les utilisateurs peuvent accéder au Grid Trading Bot sur l'application Matrixport. À titre d'illustration, après avoir sélectionné une paire de négociation sous la page de négociation, les utilisateurs peuvent personnaliser leur Grid Trading Bot en suivant un processus simple en quatre étapes :

Définir la fourchette de prix de négociation, qui est la limite supérieure et inférieure du prix de l'actif pour que le Grid Trading Bot passe des ordres d'achat et de vente. Par exemple, si BTC/USDT est défini dans une fourchette de prix de grille de $60 000 à $70 000, et que le prix actuel du bitcoin est de $50 000, la grille cessera momentanément d'ouvrir des positions. Cela est dû au fait que le prix est inférieur à la fourchette sélectionnée. Les placements d'ordres se poursuivront lorsque le prix reviendra dans la fourchette que vous avez définie ; Remplissez le nombre souhaité de grilles, qui est le nombre de positions en attente à ouvrir à un moment donné ; et Définissez un montant d'allocation de placement. Sélectionnez le mode d'ordre en attente de grille, les ordres en attente de grille sont divisés en deux modes, la grille géométrique et la grille arithmétique. Une grille arithmétique signifie que la différence de prix entre chaque grille est la même. Une grille géométrique signifie que l'augmentation entre chaque grille est la même.

Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la fiche produit.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'une des plateformes de services financiers d'actifs numériques à la croissance la plus rapide en Asie. Avec $10 milliards d'actifs sous gestion et en garde, elle fournit des services financiers crypto à guichet unique avec plus de $5 milliards de volumes d'échanges mensuels moyens. Les offres comprennent Cactus Custody™, le spot OTC, les revenus fixes, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs.

Basée à Singapour, Matrixport a pour mission de rendre la crypto facile pour tous et sa devise est « Obtenez plus de votre Crypto (Get More From Your Crypto) ». La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse et compte plus de 250 employés au service des institutions et des particuliers en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.matrixport.com.

Instagram : @matrixport_

Twitter : @realMatrixport

LinkedIn : @Matrixport

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1713168/Grid_Trading_Bot_Matrixport.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport