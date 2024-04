Matrixport dévoile « Phoenix Prime » pour inaugurer l'ère du courtage principal de cryptomonnaies de nouvelle génération

Le premier courtier principal au monde offrant un accès fluide et ultrarapide à la liquidité agrégée des bourses de cryptomonnaies sur les marchés au comptant, perpétuels et à terme grâce à la connectivité FIX

SINGAPOUR, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Matrixport, l'un des principaux écosystèmes d'actifs numériques au monde, a dévoilé aujourd'hui son nouveau service de courtage principal, Phoenix Prime . Cette percée offre le premier accès unifié au marché des cryptomonnaies, doté d'une infrastructure de trading améliorée sur le plan technologique avec une latence minimale de l'ordre de la microseconde et un système piloté par les données quantitatives et efficace en termes de capital via le protocole FIX.

Alimenté par un routeur intelligent de commandes (SOR) avancé, Phoenix Prime offre aux entreprises de trading un accès inégalé et à très faible latence à la liquidité des marchés au comptant, des swaps perpétuels et des contrats à terme datés de Binance, OKX et Bybit. Il prévoit d'intégrer prochainement d'autres bourses pour élargir l'accès de ses clients à des sources de liquidité plus importantes. Les prochaines améliorations visent à optimiser l'efficacité du capital en offrant aux sociétés de trading une plus grande flexibilité stratégique dans la gestion efficace de leurs ressources. En outre, il répond aux défis auxquels certaines sociétés de trading sont confrontées en raison d'intégrations complexes entre plusieurs bourses et sites géographiques, ainsi que les exigences croissantes en matière de conformité KYC/AML.

Grâce à son offre de courtage principal alimentée par la technologie et par les données quantitatives, Pheonix Prime repose sur les trois piliers d'excellence : ultrarapidité, rentabilité et commodité. Il permet en outre une gestion efficace du capital et une atténuation du risque de contrepartie grâce à des transferts instantanés de devises, des règlements hors bourse et des services de prêt compétitifs.

Daniel Egloff, responsable mondial de Prime Brokerage chez Matrixport, a déclaré : « À mesure que le marché évolue, la proposition de valeur du courtage principal de cryptomonnaies dépassera le modèle commercial primitif de la location de sous-comptes d'échange. La technologie de routage intelligent des commandes de Phoenix Prime résout le problème de la fragmentation des liquidités sur l'ensemble des produits négociables, le tout avec une latence potentielle de seulement 30 microsecondes. Les sociétés de trading pourront tirer parti de nouvelles opportunités de trading, maximiser l'efficacité du capital et réduire le risque de contrepartie, tout en bénéficiant de coûts d'exécution compétitifs. »

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des principaux écosystèmes d'actifs numériques au monde fournissant des services financiers de cryptomonnaies à guichet unique pour répondre aux besoins émergents en matière de gestion, de trading et de conservation d'actifs numériques. Les offres de la société aux investisseurs institutionnels et accrédités comprennent Cactus CustodyTM, le spot OTC, la gestion d'actifs ainsi que l'accès aux actifs du monde réel par la tokenisation.

Avec 4 milliards de dollars d'actifs numériques gérés activement, Matrixport a atteint une valorisation de licorne en préfinancement en 2021 et a été désignée par CB Insights parmi les 50 entreprises blockchain les plus prometteuses au monde en 2022. Par le biais de sa branche « Ventures », la société établit également des collaborations stratégiques avec des innovateurs Web3 en phase de démarrage, en les aidant à se construire, à se développer et à passer à l'échelle supérieure.

Basée à Singapour, la société est titulaire d'une licence de société fiduciaire de Hong Kong, d'une licence de prêteur d'argent, d'un statut de représentant désigné par la FCA et d'un statut de membre SRO-VQF de la FINMA suisse. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.matrixport.com/ .