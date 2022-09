Matrixport étend les capacités de sa rampe d'accès et de sortie fiat avec Cabital

Le partenariat phare permet aux utilisateurs d'obtenir leur cryptomonnaie sans tracas à des taux attractifs via des transferts bancaires

SINGAPOUR, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport , l'un des plus grands écosystèmes de services financiers d'actifs numériques au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Cabital, une institution de premier plan dans le domaine des actifs numériques. Dans le cadre de cet accord, Matrixport intégrera à sa plateforme la solution complète de rampe d'accès et de sortie fiat de Cabital Connect, permettant aux utilisateurs de convertir une large gamme de monnaies fiat, notamment les livres sterling, les euros et les francs suisses, en cryptomonnaies et inversement, de manière instantanée.

Les utilisateurs de Matrixport sont désormais en mesure d'optimiser le rendement de leurs produits de placement grâce aux taux de change compétitifs, aux faibles frais de transaction et aux capacités de paiement local de Cabital.

Kavi Saglani, vice-président principal du marketing et des communications de Matrixport a déclaré : « Nos clients ont maintenant plus de moyens d'obtenir leur cryptomonnaie. Le partenariat avec Cabital complète et élargit nos offres de rampe d'accès et de sortie avec le même niveau élevé de commodité et d'expérience conviviale que nos clients attendent. Il s'agit là d'attributs importants qui sont essentiels à l'adoption de la prochaine vague d'actifs numériques. »

« À mesure que l'écosystème cryptographique et Web3 continue de se développer, les partenaires demandent de plus en plus de construire une rampe d'accès et de sortie fiat-to-crypto axée sur la conformité qui permet aux utilisateurs d'acheter des cryptomonnaies en toute sécurité par le biais de méthodes de paiement localisées », a déclaré Raymond Hsu, cofondateur et PDG de Cabital. « Cette flexibilité supplémentaire est une autre étape dans notre mission de rendre la cryptomonnaie accessible à tous et de fournir une expérience utilisateur simple, sécurisée et sensée. »

Plus précisément, les clients de la plateforme Matrixport peuvent acheter et vendre des cryptomonnaies en utilisant des méthodes de transfert bancaire locales via Cabital Connect. Les particuliers fortunés bénéficieront de limites de transaction plus élevées, ce qui leur permettra de s'adapter rapidement et de capitaliser sur les changements du marché.

Pour en savoir plus sur la façon dont les utilisateurs de Matrixport peuvent obtenir leur cryptomonnaie, cliquez ici.

À propos de Matrixport :

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde et établit des collaborations stratégiques avec des innovateurs Web3 en phase de démarrage, en les aidant à se construire, à croître et à se développer. Avec 4 milliards de dollars d'actifs numériques activement gérés, la société fournit des services financiers cryptographiques à guichet unique pour répondre aux besoins émergents de la production de richesse sur le long terme dans les actifs numériques. Les services de la société comprennent Cactus Custody™, le spot OTC, les revenus fixes, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.matrixport.com.

À propos de Cabital :

Cabital est une institution financière numérique de confiance qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptomonnaies, et qui offre aux entreprises une infrastructure et des solutions de paiement cryptographique conformes et sécurisées. L'une des solutions commerciales est Cabital Connect, une passerelle sécurisée de rampe d'accès et de sortie fiat qui permet aux utilisateurs d'acheter des cryptomonnaies à des taux parmi les plus compétitifs du secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cabital.com.

