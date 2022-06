Matrixport lanceert 's werelds eerste niet-liquidatie kredietproduct voor digitale activa

Met het nieuwe aanbod kunnen gebruikers stablecoins lenen met altcoin-onderpand, met een vaste rente en zonder margin calls

SINGAPORE, 1 juni 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, een van 's werelds grootste en meest vertrouwde financiële dienstenplatform voor digitale activa, kondigde vandaag het allereerste 'niet-liquidatie-lening'- product voor altcoins aan.

Dit innovatieve kredietverleningsproduct biedt individuele en institutionele beleggers de mogelijkheid om op een veilige manier te beleggen zonder het risico op margestorting of liquidatie, om van marktkansen te profiteren of de liquiditeitsvraag te beheren.

'Niet-liquidatie-lening' biedt een aanvullende financieringsoplossing voor hen die op korte en lange termijn leningen willen afsluiten door altcoins te verpanden als onderpand in bewaring om het kapitaal in de vorm van stablecoins (USDC of USDT) snel en efficiënt te beveiligen. Met een vaste rente, en geen margin call in verband met zijn eerste lening naar waarde (LTV), kunnen gebruikers hun activa gewoon opnieuw opnemen na eenmalige aflossing van de hoofdsom en rente voor de looptijd van de lening.

Cynthia Wu, hoofd Business Development & Sales van Matrixport, zegt: 'Ons 'niet-liquidatielening'-product voldoet in een echte behoefte aan flexibele oplossingen voor degenen die hun bezit van digitale activa willen behouden. Het weerspiegelt onze inzet om 's werelds meest uitgebreide pakket innovatieve producten en diensten op de markt te blijven brengen, die van belang zijn voor de verschillende marktomstandigheden."

Met een minimaal leningsbedrag van 1000 dollar per transactie, zal het nieuwe product in eerste instantie vier altcoins, Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Polygon (MATIC) en STEPN (GMT), ondersteunen. Naar verwachting komen er meer tokens in aanmerking voor het product.

Voor meer informatie bekijkt u hier het factsheet.

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde financiële diensten voor digitale activa. Met 4 miljard dollar aan activa onder beheer, biedt het bedrijf overkoepelende crypto-financiële diensten om te voldoen aan de opkomende behoeften om op de lange termijn rijkdom in digitale activa te genereren. Het productaanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer. Het bedrijf gaat ook strategische samenwerkingen aan met beginnende Web3-vernieuwers, om hen te helpen om te bouwen, te groeien en op te schalen.

Met zijn missie om crypto voor iedereen eenvoudig te maken, richt Matrixport zich op productinnovatie en biedt het de meest uitgebreide reeks toonaangevende cryptobeleggingsproducten in de sector. In 2021 behaalde het fintech-bedrijf binnen twee jaar na de oprichting een pre-money unicorn-waardering.

Matrixport, met het hoofdkantoor in Singapore, bedient zowel instellingen als retailklanten in Azië en Europa. Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland. Kijk voor meer informatie op www.matrixport.com.

SOURCE Matrixport