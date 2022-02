Matrixport lanceert wallet met samengesteld rendement

De rentetarieven worden elk uur samengesteld, zodat gebruikers worden beloond met een hogere jaarlijkse procentuele opbrengst (Annual Percentage Yield "APY"). De APY wordt dynamisch aangepast aan de hand van een algoritme dat is gebaseerd op de gebruikspercentages.

Cynthia Wu, hoofd verkoop en bedrijfsontwikkeling van Matrixport, zegt: "We begrijpen dat elke satoshi ertoe doet. De 'Yield Bearing Wallet' zorgt voor een grotere kapitaalefficiëntie met crypto die anders een slapende rol in portefeuilles zou spelen, en het verdienen van rendement wordt ook eenvoudig gemaakt door middel van een eenvoudige en probleemloze éénkliksfunctie. Nu kunnen onze gebruikers beginnen met het saldo van hun wallet geld te verdienen."

Belangrijke kenmerken van Matrixport's 'Yield Bearing Wallet' zijn:

Eénkliksfunctie: automatisch opslaan van alle saldi naar Flexi Saving met slechts één klik

automatisch opslaan van alle saldi naar Flexi Saving met slechts één klik Flexibel storten en eenvoudig opnemen: storten en opnemen op elk gewenst moment

storten en opnemen op elk gewenst moment Geen kosten: geniet van nul kosten bij het storten naar en opnemen uit Flexi Saving

geniet van nul kosten bij het storten naar en opnemen uit Flexi Saving Rente per uur samengesteld: de rente wordt berekend na een succesvolle aankoop en zal op uurbasis worden samengesteld

de rente wordt berekend na een succesvolle aankoop en zal op uurbasis worden samengesteld Open en transparant: gegevens, zoals het totale aanbod, het gebruik, de APY en de huidige stroombalans, worden in realtime gepubliceerd, zodat gebruikers op basis van hun investeringsbehoeften de juiste investeringsbeslissingen kunnen nemen

gegevens, zoals het totale aanbod, het gebruik, de APY en de huidige stroombalans, worden in realtime gepubliceerd, zodat gebruikers op basis van hun investeringsbehoeften de juiste investeringsbeslissingen kunnen nemen APY proportioneel met het gebruik: hoe hoger het gebruik, hoe hoger de APY

hoe hoger het gebruik, hoe hoger de APY Automatische aanvulling: zodra deze is ingeschakeld, worden de overdrachten automatisch geactiveerd als het saldo van de wallet het minimumbedrag van de storting overschrijdt, wat de financiële efficiëntie verbetert en het mogelijk maakt om rente te genereren op inactieve fondsen

Kijk voor meer informatie op het product-factsheet.

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat $ 10 miljard aan activa beheert en in bewaring heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met een gemiddeld maandelijks transactievolume van meer dan $ 5 miljard. Het productaanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Met het hoofdkantoor in Singapore, is het Matrixport's missie om crypto gemakkelijk te maken voor iedereen, met als motto: "Haal meer uit je crypto". Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland, met meer dan 280 medewerkers die zowel zakelijke als particuliere beleggers in Azië en Europa bedienen. Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com.

