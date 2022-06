Matrixport's Cactus Custody™ lanceert institutionele bewaardienst voor non-fungible tokens (NFT's)

Nieuw aanbod voor NFT-activabeheer optimaliseert behoeften van klanten wat betreft veiligheid, schaalbaarheid en toegankelijkheid

SINGAPORE, 27 juni 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, een van 's werelds grootste ecosystemen voor financiële diensten op het gebied van digitale activa, heeft vandaag de lancering van warme en koude bewaardiensten voor non-fungible tokens (NFT's) aangekondigd via zijn externe institutionele bewaardienst, Cactus Custody™. Dit nieuwste aanbod van NFT-activabeheer biedt instellingen de mogelijkheid om hun NFT- en crypto-activa op één plaats veilig op te slaan en te beheren.

NFT's zijn steeds populairder en hebben een verscheidenheid aan formaten, waaronder kunst, handelspassen, stripverhalen en games. NFT-marktplaatsen zijn uitgebreid van slechts een paar naar honderden marktplaatsen in meerdere blockchains, waardoor de wereldwijde waarde van verkochte NFT's vervijfhonderdvoudigd is tot 20 miljard dollar in 2021. Het aantal wallets dat handelt in NFT's is ook toegenomen, van een half miljoen naar ongeveer 28 miljoen vorig jaar.

Cynthia Wu, COO, Matrixport zei: "Matrixport blijft zijn aanbod ontwikkelen in lijn met de behoeften van de markt. Naarmate de use cases voor NFT's zich uitbreiden en volwassen worden, zijn beleggers op zoek naar eersteklas bescherming voor deze waardevolle digitale activa tegen kwaadwillenden. Cactus Custody™ biedt de infrastructuur en tools om onze klanten gemoedsrust te bieden."

Het Cactus Custody™ NFT-activabeheer biedt instellingen de mogelijkheid om gebruikerstoegangscontroles en een whitelisting van slimme contracten voor gedecentraliseerde applicaties (dApp) aan te passen. Alleen goedgekeurde NFT-marktplaatsen, DeFi, GameFi, SocialFi en Web3-protocollen zijn toegestaan om te communiceren met de wallets op het platform. Dit verlaagt effectief de gevoeligheid van de wallets voor mogelijke fraude, hacks of phishing-aanvallen.

De warme en koude NFT-opslagmogelijkheden zijn gericht op het bieden van een optimale combinatie van veiligheid, schaalbaarheid en toegankelijkheid. De oplossing voor warme opslag maakt het mogelijk om meerdere bedrijfslijnen te creëren en activa separaat te bewaren, naadloze interacties met verschillende NFT-marktplaatsen te realiseren via Cactus Custody™ Defi-Connector, en bedrijfseigen kluizen van bankkwaliteit beschikbaar te maken om persoonlijke sleutels te beschermen. Als extra beveiligingsniveau maakt de oplossing voor koude opslag gebruik van een multi-sig-mechanisme, waarbij persoonlijke sleutels offline worden opgeslagen in meerdere kluizen van bankkwaliteit die zich in vier landen op drie continenten bevinden.

Cactus Custody™ is de externe institutionele bewaardienst die door Matrixport wordt geleverd voor delvers, fondsen, projecten en bedrijven in bewaring. De NFT-activabeheerdienst is nu beschikbaar op het Cactus Custody™ platform, zodat gebruikers kunnen profiteren van uitgebreide functionaliteiten van NFT's.

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde financiële diensten voor digitale activa. Met zijn missie om crypto voor iedereen eenvoudig te maken, biedt het bedrijf one-stop crypto-financiële diensten om te voldoen aan de opkomende behoeften om op de lange termijn rijkdom te genereren uit digitale activa. De diensten van het bedrijf omvatten Cactus Custody™, spot OTC en activabeheer, ondersteund door een uitgebreide reeks toonaangevende crypto-beleggingsproducten, zoals vaste inkomsten, gestructureerde producten en leningen. Via zijn ventures unit bouwt het bedrijf ook strategische samenwerkingen op met beginnende Web3-vernieuwers, om hen te helpen om zich te ontwikkelen, te groeien en op te schalen. Het hoofdkantoor van Matrixport is gevestigd in Singapore en het bedrijf bedient zowel instellingen als retailklanten in Azië en Europa. Het bedrijf heeft licenties in Hongkong en Zwitserland. Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com.

Over Cactus Custody

Het is Cactus Custody's missie om het digitale tijdperk te voorzien van veilige, transparante en efficiënte institutionele bewaardiensten. Dankzij een hypermodern systeemveiligheidsontwerp en infrastructuur, in combinatie met uitgebreide financiële beheerfuncties op bedrijfsniveau die geschikt zijn voor brede zakelijke scenario's, beschermt Cactus Custody doorlopend een miljard dollar aan digitale activa.

We leveren diensten aan 's werelds grootste en meest gerenommeerde miningbedrijven, miningpools, cloudminingplatforms, beurzen, fondsen en OTC-dealers, en helpen onze klanten op een veilige manier te groeien en op te schalen. Cactus Custody ondersteunt momenteel 70 belangrijke digitale activa en zal dat aantal in de toekomst verder uitbreiden. Kijk voor meer informatie over onze oplossingen op https://www.mycactus.com/en.

