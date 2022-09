Matrixport werkt samen met Elwood Technologies om de levering van hoogwaardige financiële diensten voor digitale activa te verbeteren

Prime broker, Matrixport Institutional, gaat als onderdeel van zijn internationale groeistrategie, gebruikmaken van de toonaangevende handelsinfrastructuur van Elwood

LONDEN, 27 september 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, een van 's werelds grootste aanbieder van financiële diensten voor digitale activa, kondigde vandaag aan dat zijn prime brokersactiviteiten, Matrixport Institutional, een opvallende partnerschap hebben gevormd met Elwood Technologies, een gevestigd internationaal fintechbedrijf, dat een handelsinfrastructuur levert voor institutionele digitale activa.

Matrixport is een van de belangrijkste internationale aanbieders van bewaar- en prime-diensten voor crypto-hedgefondsen. Deze samenwerking onderstreept de belofte van het bedrijf om in de snel veranderende wereld van digitale activa, baanbrekende financiële diensten snel toegankelijk te maken voor zijn klanten.

In het kader van de overeenkomst zal Matrixport Institutional de toonaangevende handels- en uitvoeringssoftware van Elwood gebruiken en de crypto-eigen OEMS- en PMS-diensten van Elwood implementeren bij zijn wereldwijde klantenbestand.

James Stickland, CEO van Elwood Technologies, vertelt: "Naast het opwindende nieuws van vandaag, zal Matrixport Elwood ondersteunen bij de ontwikkeling en het gebruik van een uitgebreid aanbod van digitale activatokens voor gebruik op het Elwood-platform. Matrixport is een van de belangrijkste systeemspelers in het crypto-ecosysteem en is opgericht door twee invloedrijke personen uit de sector. We zijn buitengewoon enthousiast over dit partnerschap en de waarde die het voor onze beide bedrijven zal opleveren."

Anthony DeMartino, CEO van Matrixport US, legt uit: "We zijn bijzonder blij met deze samenwerking en de geweldige waarde die de software van Elwood voor onze eigen uitvoering en die van onze klanten zal hebben. Elwood heeft een unieke bijdrage geleverd aan de institutionalisering van de handel in digitale activa en dit weerspiegelt zich in het voorbeeldige DNA van zijn oprichters, management en aandeelhouders. We blijven de grenzen van crypto-prime-diensten verleggen en versterken zo onze positie als het bedrijf dat de norm bepaalt in de sector."

Over Elwood Technologies

Elwood Technologies is een gevestigde internationale fintech die een infrastructuur opbouwt voor de handel in institutionele digitale activa. Het naadloze, crypto-eigen OEMS- en PMS-platform biedt een low-latency connectiviteit met wereldwijde cryptomarkten en uitgebreide liquiditeit via één API. Elwood Technologies is ontwikkeld door experts in de sector die gezamenlijk kunnen bogen over decennia aan ervaring in alternatief beleggingsbeheer. Het bedrijf biedt marktinfrastructuur op grote schaal, waarmee financiële instellingen, neobanken en bedrijven snel en efficiënt toegang kunnen krijgen tot de markt voor digitale activa.

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde financiële diensten voor digitale activa. Het productaanbod omvat prime brokerage, Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer. Het hoofdkantoor van Matrixport is gevestigd in Singapore en bedient niet alleen particulieren, maar ook ruim 500 instellingen in Azië en Europa. Ga naar www.matrixport.com.

