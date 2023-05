Mauve Group ist Gewinner des Preises für die „Innovativste Workforce Solution" bei den INT-X Awards 2023

Mauve gewinnt bei den INT-X Awards 2023 die Auszeichnung „Innovativste Workforce Solution".

Die von Centuro Global veranstaltete INT-X-Preisverleihung brachte Führungskräfte zusammen, die das globale grenzüberschreitende Geschäft gestalten.

Die Mauve Group hat zumzweiten Mal in Folge bei den INT-X Awards 2023 in verschiedenen Preiskategorien gewonnen.

LONDON, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Mauve Group freut sich bekanntgeben zu können, dass sie bei den INT-X Awards 2023 den Most Innovative Workforce Solution Award gewonnen hat. Die Kategorie zeichnet die innovativsten und hochwertigsten Lösungen auf dem heutigen globalen Markt aus.

Die jährlichen Auszeichnungen, die von Centuro Global bei der Global Expansion Conference in London, England, ausgerichtet werden, zeigen die wichtigsten Errungenschaften und Wegbereiter für globalen Erfolg in den letzten 12 Monaten.

Die zweitägige Global Expansion Conference bietet Unternehmen die Möglichkeit, Experten und Führungskräfte aus dem gesamten Bereich der globalen Mobilität zu treffen und von ihnen zu lernen. Am ersten Tag der Veranstaltung nahm Ann Ellis, CEO der Mauve Group, an der Podiumsdiskussion ,,The Workplace of the Future: Leveraging Remote First to Win the Race for Global Talent" mit anderen Führungskräften von Heineken und Quereos teil.

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem die Mauve Group bei den INT-X Awards gewonnen hat. Im letzten Jahr erhielt sie den Preis für den besten Kundenservice im Bereich globaler Expansion. Nachdem Mauve kürzlich für zwei weitere Auszeichnungen bei den Global Payroll Awards und den Relocate Awards in die engere Wahl gekommen ist, wird die starke Erfolgsbilanz von Mauve bei der globalen Expansion branchenweit anerkannt.

Das Bewerbungsverfahren für den Preis umfasste eine erste schriftliche Bewerbung, die von der INT-X-Jury in die engere Wahl gezogen wurde, gefolgt von einer live gestreamten LinkedIn-Veranstaltung, bei der alle konkurrierenden Finalisten in einem Pitch zeigen konnten, warum sie gewinnen sollten. In der letzten Phase des Verfahrens fand dann eine einwöchige öffentliche Abstimmung statt.

Rosalind Smith, PR- und Kommunikationsmanagerin der Mauve Group, nahm die Auszeichnung gemeinsam mit CEO Ann Ellis entgegen und erläuterte den Wert des Preises, der die Rolle von Mauve als Innovator auf dem heutigen globalen Markt hervorhebt:

,,Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir bei den INT-X Awards zweimal gewonnen haben, im letzten Jahr für den besten Kundenservice und jetzt in dieser wichtigen neuen Kategorie gegen einige unglaubliche Finalisten. Was dies noch besser macht, ist, dass wir beide Mal von Kollegen, Mitarbeitern und Kunden aus der Branche zum Gewinner gewählt wurden — ein Beweis für unsere Authentizität und echte Qualität in einem zunehmend umkämpften Markt."

Der Gewinn des Preises ermöglicht es der Mauve Group, ihr Profil als Pionier in der Employer-of-Record-Branche weiter zu schärfen, mehr Unternehmen mit legitim nützlichen Dienstleistungen zu unterstützen und mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, weltweit von flexibler, gesetzeskonformer Arbeit zu profitieren.

Informationen zu Mauve:

Mit mehr als 27 Jahren Erfahrung ist die Mauve Group ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen HR, Employer of Record und Unternehmensberatung. Mauve hat globales Wissen entwickelt, um Unternehmen jeder Größe zu unterstützen, die eine internationale Expansion planen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ellie Simmons, [email protected] oder besuchen Sie www.mauvegroup.com.

