O Mauve Group é anunciado como vencedor do prêmio "Most Innovative Workforce Solution" (Solução de Força de Trabalho Mais Inovadora) no INT-X Awards 2023

Mauve ganha o prêmio "Most Innovative Workforce Solution" (Solução de Força de Trabalho Mais Inovadora) no INT-X Awards 2023.

Organizado pela Centuro Global, o prêmio INT-X reuniu líderes que estão moldando os negócios transfronteiriços globais.

O INT-X Awards 2023 marcou o 2.º ano consecutivo em que o Mauve Group ganhou em categorias de premiação separadas.

LONDRES, 24 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Mauve Group tem o prazer de anunciar que ganhou o prêmio Most Innovative Workforce Solution (Solução de Força de Trabalho Mais Inovadora) no INT-X Awards 2023. A categoria reconhece as soluções mais inovadoras e de alta qualidade no mercado global atual.

Organizado pela Centuro Global na Global Expansion Conference em Londres, Inglaterra, a premiação anual mostra as principais conquistas e facilitadores do sucesso global nos últimos 12 meses.

A Conferência de Expansão Global de dois dias oferece às empresas a oportunidade de conhecer e aprender com especialistas e executivos C-Suite de todo o setor de mobilidade global mais amplo. No primeiro dia do evento, a CEO do Mauve Group, Ann Ellis, participou do painel "The Workplace of the Future: Leveraging Remote First to Win the Race for Global Talent" (O Local de Trabalho do Futuro: Alavancando o Modelo Remoto como Vantagem na Competição pelo Talento Global) com colegas executivos da Heineken e Quereos.

Este é o segundo ano consecutivo em que o Mauve Group ganha nos prêmios INT-X, no ano passado levando para casa o Melhor Atendimento ao Cliente na Expansão Global. Após ter sido recentemente selecionada como finalista em mais duas premiações, no Global Payroll Awards e no Relocate Awards, o histórico de sucesso da Mauve na expansão global está sendo reconhecido em toda a indústria.

O processo de inscrição para o prêmio envolveu uma inscrição inicial por escrito listada pelo júri da INT-X, seguido de um evento LinkedIn transmitido ao vivo, no qual todos os finalistas concorrentes se apresentaram para mostrar por que eles deveriam ganhar. A etapa final do processo foi então para uma votação pública com duração de uma semana.

A Gestora de Relações Públicas e Comunicações do Mauve Group, Rosalind Smith, juntou-se à CEO Ann Ellis para aceitar o prêmio e explicou seu valor na apresentação do papel da Mauve como inovadora no mercado global atual:

"Estamos muito honrados por sermos vencedores pelo segundo ano consecutivo nos prêmios INT-X, no ano passado pelo Best Client Service (Melhor Serviço ao Cliente) e agora nessa importante nova categoria, competindo com alguns incríveis finalistas. O que torna isso ainda melhor é que ambas as vezes fomos eleitos vencedores por nossos colegas, trabalhadores e clientes do setor — prova de nossa autenticidade e qualidade genuína em um mercado cada vez mais competitivo".

A vitória do prêmio da Mauve Group permite que a organização continue elevando seu perfil como pioneira na indústria de Empregador de Referência, apoiando mais empresas com serviços legitimamente úteis e permitindo que mais pessoas se beneficiem do trabalho flexível e em conformidade ao redor do mundo.

Sobre a Mauve:

Com mais de 27 anos de experiência, o Mauve Group é um renomado provedor global de soluções de RH, Empregador de Referência e consultoria empresarial. A Mauve desenvolveu o conhecimento global para apoiar empresas de qualquer porte que planejam expandir internacionalmente.

Para mais informações, por favor, entre em CONTATO com Ellie Simmons, [email protected] ou acesse www.mauvegroup.com.

FONTE Mauve Corporate Systems UK Ltd

