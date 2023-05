Mauve Group lauréat du prix de la solution de main-d'œuvre la plus innovante lors des INT-X Awards 2023

Mauve remporte le prix de la solution de main-d'œuvre la plus innovante lors des INT-X Awards 2023

Organisés par Centuro Global, les INT-X Awards ont rassemblé des leaders qui façonnent le commerce transfrontalier à l'échelle mondiale

Pour la deuxième année consécutive, Mauve Group a remporté des prix dans différentes catégories lors des INT-X Awards 2023

LONDRES, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- Mauve Group est ravi d'annoncer avoir remporté le prix de la solution de main-d'œuvre la plus innovante lors des INT-X Awards 2023. Cette catégorie récompense les solutions les plus innovantes et de haute qualité sur le marché mondial actuel.

Organisés par Centuro Global dans le cadre de la Global Expansion Conference à Londres, en Angleterre, cette remise de prix annuelle met en lumière les principales réalisations et les facteurs de réussite à l'échelle mondiale au cours des 12 derniers mois.

La Global Expansion Conference, qui se déroule sur deux jours, offre aux entreprises la possibilité de rencontrer des experts et des cadres supérieurs du secteur de la mobilité mondiale et de s'informer auprès d'eux. Le premier jour de l'événement, Ann Ellis, PDG de Mauve Group, a participé à la table ronde « The Workplace of the Future: Leveraging Remote First to Win the Race for Global Talent » (le lieu de travail de l'avenir : tirer parti du travail à distance pour gagner la course aux talents mondiaux) avec d'autres dirigeants de Heineken et Quereos.

Mauve Group est lauréat des INT-X Awards pour la deuxième année consécutive. L'année dernière, le groupe avait remporté le prix du meilleur service à la clientèle dans le domaine de l'expansion mondiale. Ayant récemment été sélectionné pour deux autres prix, les prix mondiaux de la paie et les prix de la relocalisation, la solide expérience de Mauve en matière d'expansion mondiale est reconnue par l'ensemble du secteur.

Le processus de candidature à ce prix comprenait une demande écrite initiale présélectionnée par le jury d'INT-X, suivie d'un événement LinkedIn retransmis en direct au cours duquel tous les finalistes en lice ont présenté les raisons pour lesquelles ils devraient être récompensés. La dernière étape du processus s'est déroulée sous la forme d'un vote public d'une semaine.

Rosalind Smith, responsable des relations publiques et de la communication de Mauve Group, s'est jointe à Ann Ellis pour accepter le prix et a expliqué comment celui-ci mettait en valeur le rôle de Mauve en tant qu'innovateur sur le marché mondial d'aujourd'hui :

« Nous sommes très honorés d'être deux fois lauréats des prix INT-X, l'année dernière pour le meilleur service à la clientèle et aujourd'hui dans cette nouvelle catégorie importante, face à d'autres finalistes incroyables. Le plus beau, c'est que nous avons été élus à chaque fois par nos pairs, nos employés et nos clients, ce qui témoigne de notre authenticité et de notre qualité dans un marché de plus en plus concurrentiel. »

Le prix remporté par Mauve Group permet à la société de continuer à se faire connaître en tant que pionnier de l'industrie de l'employeur officiel, en soutenant plus d'entreprises avec des services réellement utiles et en permettant à plus d'individus de bénéficier d'un travail flexible et conforme dans le monde entier.

À propos de Mauve :

Fort de plus de 27 ans d'expérience, Mauve Group est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de ressources humaines, d'employeur officiel et de conseil aux entreprises. Mauve a acquis les connaissances globales nécessaires pour soutenir les entreprises de toute taille qui envisagent de se développer à l'échelle internationale.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Ellie Simmons, [email protected] ou consulter le site www.mauvegroup.com .

