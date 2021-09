MAX Burgers fait de mParticle sa plateforme de données client

Un restaurant de service rapide populaire souhaite faire évoluer ses initiatives de personnalisation et améliorer l'expérience client

NEW YORK, 17 septembre 2021 /PRNewswire/ -- mParticle , la plus grande plateforme indépendante de données sur les clients, a annoncé aujourd'hui que MAX Burgers , la chaîne de restaurants préférée des suédois, avait choisi mParticle comme plateforme de données client (CDP). Après une évaluation approfondie du marché des CDP, MAX Burgers a choisi mParticle pour faire évoluer les initiatives de personnalisation de l'entreprise et améliorer l'expérience client, tout en respectant la vie privée des consommateurs et les réglementations gouvernementales telles que le RGPD.

MAX Burgers est l'une des chaînes de restaurants les plus populaires en Suède et surpasse les autres grandes chaînes. Avec plus de 170 restaurants dans le monde entier, MAX Burgers a toujours été reconnue pour avoir les clients les plus satisfaits et s'est classée systématiquement au premier rang des tests de dégustation. Alors que l'industrie des restaurants à service rapide (QSR) commence à investir massivement dans une expérience client hybride physique et numérique, des pionniers de l'industrie comme MAX Burgers se tournent vers des solutions technologiques comme mParticle pour créer des expériences numériques innovantes et générer un avantage concurrentiel.

« La personnalisation sous toutes ses formes devient de plus en plus importante. L'accent mis clairement par mParticle sur l'expérience mobile et approfondie dans l'industrie des QSR correspondent parfaitement à MAX Burgers et à nos priorités stratégiques », a déclaré Maria Ziv, directrice du marketing chez MAX Burgers. « La mise en œuvre de mParticle est la clé de voûte de notre stratégie de données client alors que nous continuons d'investir pour offrir une expérience client de classe mondiale à nos clients en Suède et dans le monde entier. »

En mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience client, MAX Burgers utilisera mParticle pour améliorer la personnalisation dans l'application mobile MAX, rendre les communications plus pertinentes et simplifier le processus d'achat. MAX Burgers déploiera mParticle et l'utilisera comme sa plateforme de stockage centrale et conforme au RGPD pour les données client. MAX Burgers pourra alors orchestrer les données sur tous les canaux clients - mobiles, web et en magasin - et accéder à une vue unique en temps réel de chaque client.

« L'accent mis sur la qualité a propulsé MAX Burgers au sommet de son industrie. Avec mParticle, MAX Burgers peut désormais viser plus haut afin d'offrir une expérience de la plus haute qualité à chaque client », a déclaré Dave Myers, cofondateur et directeur de l'exploitation de mParticle. « La plateforme CDP de mParticle fournit l'infrastructure de données client critique et les capacités de conformité nécessaires pour respecter cet engagement à chaque fois. »



mParticle facilite la gestion holistique des données client tout au long du produit et du cycle de vie du client. Les équipes de sociétés comme Starbucks, NBCUniversal, Spotify et Airbnb utilisent mParticle pour offrir d'excellentes expériences client et accélérer leur croissance. Nous simplifions l'infrastructure de données client pour un code plus propre, une performance améliorée du site et de l'application, et moins de maintenance et de temps d'ingénierie. Fondée en 2013, mParticle a son siège social à New York et des bureaux à San Francisco, Seattle, Sydney et Londres.





