Maxeon Solar Technologies annonce la première installation de panneaux à contact arrière de nouvelle génération Maxeon chez un client résidentiel

Les nouveaux panneaux Maxeon 7 établissent une référence dans l'industrie avec une efficacité supérieure à 24%

SINGAPOUR, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), leader mondial de l'innovation solaire et de par son réseau d'installateurs, a annoncé l'achèvement d'une nouvelle installation solaire équipée de ses panneaux solaires Maxeon à contact arrière de nouvelle génération avec le taux de conversion le plus élevé au monde de tous les panneaux solaires disponibles sur le marché, à savoir 24,1 %. Il s'agit du premier projet alimenté par ces nouveaux panneaux Maxeon 7, une nouvelle référence pour l'industrie et réaffirme le leadership de l'entreprise en matière d'innovation et sa capacité à transformer ses aspirations technologiques en solutions concrètes.

Unveiling our new Maxeon 7 solar panel.

« Les clients reconnaissent de plus en plus l'importance d'investir dans des solutions solaires de haute qualité et hautement performantes afin de répondre à leurs besoins énergétiques croissants, » a déclaré Vikas Desai, ice-président directeur et directeur général de Maxeon. « Maxeon continue de fournir une puissance, des performances et une efficacité de production de pointe, et le nouveau panneau Maxeon 7 fournit plus d'énergie et une production supérieure, démontrant que l'avenir du solaire est déjà là. »

Le projet a été réalisé par le partenaire de Maxeon, Lidera Energía, à Grenade, en Espagne, où le nouveau système Maxeon est opérationnel depuis fin décembre 2023. « Le client avait une consommation d'énergie très élevée et recherchait des exigences spécifiques que seuls les panneaux Maxeon 7 étaient en mesure de satisfaire en offrant un certain nombre d'avantages en termes de performances et de production d'énergie, de fiabilité et de durabilité optimales et avec une garantie de 40 ans, la plus longue du secteur », a déclaré Andrea Sanz, directeur national des ventes en Espagne chez Maxeon Solar Technologies.

Le panneau solaire Maxeon 7 est le premier représentant de l'évolution de l'architecture à contact arrière de Maxeon permettant une efficacité accrue des panneaux. Les cellules Maxeon 7 disposent d'une conception unique et brevetée pour éliminer le risque de point d'échauffement (« hotspot ») conséquence de la fissuration des cellules et de l'accumulation de chaleur dans des conditions ombragées. Cette résistance supérieure aux hotspots contribue à limiter la dégradation de puissance annuellegarantie à une maximale de 0,25 % et protège la production d'énergie au fil du temps. En revanche, d'autres technologies photovoltaïques, y compris des architectures concurrentes à contact arrière, reposent sur de petites diodes dans la boîte de jonction pour atténuer l'échauffement des cellules. En cas de défaillance de ces diodes ou si des cellules individuelles sont ombragées ou fissurées, les cellules peuvent atteindre des températures dangereuses, entraînant des dommages irréparables sur les panneaux et des conditions dangereuses sur le toit.

« L'innovation technologique et le déploiement de Maxeon continuent d'offrir des résultats exceptionnels auprès des clients du monde entier, » a déclaré Bill Mulligan, PDG de Maxeon. « Cette installation se sert de notre dernier produit phare à contact arrière et établit une nouvelle fois une nouvelle norme de performance pour l'ensemble de l'industrie solaire. »

Pour découvrir comment la technologie Maxeon offre une valeur ajoutée aux clients, cliquez ici .

Les nouveaux panneaux Maxeon 7 sont actuellement disponibles pour certains partenaires sélectionnés en Europe. La disponibilité commerciale complète dans toutes les régions est prévue pour le troisième trimestre 2024.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) impulse un changement positif (Powering Positive Change™). Basé à Singapour, Maxeon s'appuie sur plus de 35 ans de leadership dans le domaine de l'énergie solaire et sur plus de 1 600 brevets pour concevoir des panneaux solaires et des solutions énergétiques innovants et durables pour les clients résidentiels, commerciaux et les centrales électriques. Maxeon offre une gestion intégrée de l'énergie domestique grâce à un écosystème flexible de produits et de services, qui repose sur des panneaux solaires primés Maxeon® et SunPower®. Avec un réseau de plus de 1 700 partenaires et distributeurs de confiance, et plus d'un million de clients dans le monde entier, la société est un leader mondial de l'énergie solaire. Pour en savoir plus, visitez www.maxeon.com, LinkedIn et Twitter.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant nos perspectives technologiques et nos performances futures, les conditions du produit et des services et le lancement des produits et nos attentes concernant la montée en puissance, l'acceptation et la demande des clients, la traction sur le marché, les ventes incitatives et les opportunités d'expansion ; les attentes de la société concernant le calendrier et la réussite de sa stratégie d'expansion sur les marchés existants et nouveaux ; les attentes et les plans de la société concernant la stratégie à court et à long terme, y compris nos domaines d'intérêt et d'investissement prévus, l'expansion du marché, l'accent mis sur les produits et la technologie, ainsi que la croissance et la rentabilité prévues. Les citations de la direction dans le présent communiqué de presse contiennent notamment des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur nos hypothèses, attentes et convictions actuelles et impliquent des incertitudes qui peuvent faire que les résultats, les performances ou les réalisations diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre dernier rapport sur le formulaire 20-F, notamment par l'intermédiaire de la rubrique « Item 3.D. Risk Factors ». Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section Financials & Filings de notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs, à l'adresse www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

©2024 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Rendez-vous sur https://corp.maxeon.com/trademarks pour plus d'informations.