Maxeon Solar Technologies élargit son portefeuille AC Energy Solutions, faisant ainsi progresser sa stratégie « au-delà du panneau »

« Les clients d'aujourd'hui sont de plus en plus exigeants, ils attendent de leurs systèmes solaires une qualité supérieure et la tranquillité d'esprit », a déclaré Jeff Waters, directeur général de Maxeon Solar Technologies. « Ce sont les principales raisons du succès de notre premier panneau AC de la gamme Maxeon. Les panneaux Maxeon 5 AC sont actuellement disponibles dans dix-sept pays européens et en Australie où nous constatons une forte demande. L'ajout d'un panneau AC de la ligne Performance nous permettra d'aborder différents segments de marché avec une proposition commerciale de valeur. Le nouveau panneau Performance 3 AC s'inscrit dans la stratégie de Maxeon visant à développer son activité de production distribuée (DG) pour aller "au-delà du panneau", en tirant parti de nos partenaires de distribution formés et uniques et de leur capacité à traduire notre différenciation technologique significative en avantages convaincants pour les clients sur les nombreux marchés que nous servons. »

Le nouveau panneau Performance 3 AC offre aux installateurs des installations plus efficaces, une logistique et une gestion des stocks simplifiées et des conceptions de systèmes plus flexibles. Pour les propriétaires, cette solution solaire avancée peut fournir un système conçu pour maximiser la production d'énergie sur le seul toit de leur maison et offre une fiabilité supérieure dans des conditions réelles comme les événements climatiques et l'ombre. En outre, l'architecture AC offre la possibilité d'étendre le système solaire en fonction de l'évolution des besoins en énergie, en tenant compte de la recharge des véhicules électriques, du stockage AC, de l'alimentation des appareils électroménagers, etc.

Jos Eisberg, PDG de Voltark, partenaire privilégié de SunPower en Allemagne, fait le bilan de son expérience avec les solutions AC de Maxeon Solar Technologies : « Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de la technologie solaire, en offrant aux clients résidentiels notre expertise combinée aux produits solaires les plus innovants pour leurs maisons. Pour nos clients, la solution AC signifie une production d'énergie maximale, quels que soient le type et la taille du toit ou les contraintes d'espace. Pour nous, ce concept innovant s'est traduit par une installation plus rapide et plus facile. Un système entièrement climatisé est un gage de tranquillité d'esprit pour nous et pour nos clients, qui peuvent également bénéficier d'une garantie de 25 ans, la meilleure de la catégorie. »

Les modules AC ont connu un succès précoce en Australie également. Keera Single, PDG de Solargain, un partenaire Elite de SunPower, a déclaré : « Les panneaux AC SunPower offrent des performances éprouvées dans le climat difficile de l'Australie, associées à la flexibilité de chaque panneau fonctionnant indépendamment. Avec la garantie de 25 ans sur le produit sur le toit, les solutions énergétiques AC de Maxeon sont attrayantes même pour les clients les plus exigeants. »

« De plus, les solutions énergétiques AC SunPower offrent une solution unique aux clients qui n'auraient peut-être pas été qualifiés pour un système de cordes conventionnel, c'est donc une excellente occasion pour nous d'atteindre de nouveaux clients. Nous sommes ravis d'ajouter le panneau Performance 3 AC à notre offre de produits afin de garantir que nous fournissons des systèmes solaires de la plus haute qualité à notre marché australien. » a conclu Single.

« Nous pensons que la proposition de valeur unique de nos solutions d'énergie AC, à savoir une technologie avancée, un rendement énergétique plus élevé et une fiabilité éprouvée, associée à nos partenaires de distribution compétents, est un moteur de croissance clé dans notre activité DG mondiale. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel du marché que nous débloquons grâce à cette plate-forme et nous sommes convaincus que ces produits contribueront à accélérer l'adoption de l'énergie solaire chez les propriétaires de maisons afin de continuer à alimenter un changement positif », a conclu M. Waters.

Le nouveau panneau Performance 3 AC sera présenté au public lors de The smarter E Industry Days 2021, le 23 juillet prochain. Cliquez ici pour plus d'informations et pour vous inscrire à l'événement.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ : MAXN) stimule le changement positif (comme l'annonce son slogan « Powering Positive Change™ »). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et a des opérations de vente dans plus de 100 pays, opérant sous la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. La société est un chef de file de l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux gammes de panneaux solaires de premier ordre. Les produits Maxeon occupent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 200 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et collectionne les nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Maxeon alimente le changement positif (conformément à son slogan « Powering Positive Change™ »), consultez le site www.maxeon.com . Maxeon est également présent sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant le calendrier prévu pour le lancement du produit et nos attentes concernant la montée en puissance, l'acceptation et la demande des clients, la traction du marché, les opportunités de vente incitative et d'expansion ; les estimations de la société concernant la taille des nouveaux marchés et les attentes de la société concernant le calendrier et le succès de sa stratégie d'expansion sur les marchés existants et nouveaux ; les attentes et les plans de la société concernant la stratégie à court et à long terme, y compris nos domaines d'intérêt et d'investissement prévus, l'expansion du marché, l'orientation des produits et de la technologie et la croissance et la rentabilité prévues. Ces déclarations prospectives reposent sur nos hypothèses, attentes et convictions actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent faire que les résultats, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre dernier rapport sur le formulaire 20-F, notamment par l'intermédiaire de la rubrique « Item 3.D. Risk Factors. » Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section « Financials & Filings » de notre site web de relations avec les investisseurs à l'adresse https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

