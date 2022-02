Maxeon Solar Technologies étend à 40 ans la garantie produit, puissance et services de sa gamme de produits phares

SINGAPOUR, 7 février 2022 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN ), un leader mondial de l'innovation et du réseau d'installation solaire, a annoncé aujourd'hui le lancement de la garantie combinée la plus longue et la plus complète de l'industrie solaire sur sa gamme de produits Maxeon à contact-arrière (Interdigitated Back Contact : IBC), vendue dans la plupart des pays en dehors des États-Unis et du Canada sous la marque SunPower Maxeon. La nouvelle garantie couvre la qualité des produits, la performance énergétique et les services sur certains marchés pendant 40 ans.

Alors que la plupart des garanties sur les panneaux solaires offrent une couverture de 12 ans sur les produits, associée à une garantie de performance (puissance) de 25 ans, la nouvelle garantie 40/40 de Maxeon comprend une couverture de 40 ans pour les défauts liés à la fabrication et aux matériaux, la puissance de sortie effective et les services liés à la réparation ou au remplacement des panneaux défectueux sur certains marchés.

La nouvelle garantie Maxeon 40 ans de SunPower est basée sur des études de terrain externes portant sur plus de 33 millions de panneaux Maxeon à contact-arrière déployés dans le monde entier, sur des tests de durée de vie accélérés complets réalisés par Maxeon et des tiers et sur un modèle basé sur la physique que Maxeon utilise pour déterminer l'impact attendu sur les performances dans le temps des principaux modes de dégradation et de défaillance. Collectivement, ces éléments donnent à Maxeon et à nos clients la certitude que la technologie du module SunPower Maxeon peut supporter une durée de vie garantie de 40 ans, et qu'une poursuite de l'exploitation au-delà de cette période est certainement possible.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients la garantie la plus longue et la plus complète de l'industrie », a déclaré Jeff Waters, PDG de Maxeon Solar Technologies. « Nous avons passé plus de 35 ans à peaufiner la conception brevetée des cellules et des panneaux de notre technologie à contact-arrière, ce qui nous a donné l'assurance que nos panneaux dureront plus de 40 ans sur le terrain. Cette étape passionnante s'inscrit dans le cadre de la promesse que nous faisons à nos clients de faire de notre technologie de panneaux le choix le plus avantageux, le plus durable et le plus viable de l'industrie. C'est ce que nous appelons "Solar for Life" ».

Pour atteindre cette durée de vie extraordinaire, la technologie de base derrière les cellules et les panneaux à contact-arrière brevetés de Maxeon comprend des différences de conception fondamentales qui éliminent les modes de défaillance typiques des modules solaires - tels que les points chauds et les défaillances de l'interconnexion des cellules, offrant une protection robuste contre les contraintes environnementales et les climats très variés tout en maximisant la fiabilité et la densité énergétique. Cela fait des panneaux solaires Maxeon à contact-arrière l'un des investissements énergétiques à long terme les plus sûrs pour les entreprises et les propriétaires grâce à un rendement minimum garanti de 98 % pendant leur première année de fonctionnement, suivi d'une dégradation annuelle maximale de 0,25 % pendant les 39 années suivantes. Le résultat est un niveau de puissance garanti sans précédent de 88,3 % au bout de 40 ans, ce qui signifie que les panneaux Maxeon fournissent jusqu'à 9,5 % de puissance en plus après 40 ans que les panneaux solaires standard après 25 ans.

De plus, une durée de vie plus longue signifie que chaque panneau génère beaucoup plus d'énergie propre, ce qui améliore considérablement l'empreinte écologique de cette technologie. Maxeon soutient ses produits qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs énergétiques tout en donnant la priorité à la préservation de la planète. Les panneaux SunPower Maxeon sont certifiés ROHS et REACH, n'utilisent pas de feuilles arrière fluorées, sont conformes à la norme Declare™ et sont certifiés Cradle to Cradle Certified® Bronze. Maxeon a une politique de tolérance zéro pour les violations des droits de l'homme et du travail et fabrique ses produits aussi proprement que l'énergie qu'ils produisent. Maxeon va encore plus loin dans son engagement à être l'acteur d'un changement positif - Powering Positive Change™ - avec cette période de garantie prolongée, offrant à ses clients le confort de savoir qu'ils augmentent leur retour énergétique et reportent le recyclage de chaque panneau en choisissant SunPower Maxeon.

Simon Dudson, PDG de The Little Green Energy Company, partenaire privilégié de SunPower au Royaume-Uni, a souligné les avantages de la nouvelle garantie pour ses clients: « Le solaire étant un actif à long terme, les clients veulent être sûrs de leur achat. La garantie SunPower Maxeon de 40 ans leur apporte cette certitude. La garantie Maxeon, la plus longue du secteur, assure à nos clients plus d'années de production d'énergie propre et un impact environnemental réduit, leur donnant la plus grande confiance dans le fait qu'ils construisent un avenir meilleur. »

La nouvelle garantie SunPower Maxeon de 40 ans est effective pour les systèmes installés en toiture à partir du 1er janvier 2022 et est disponible pour tous les clients résidentiels et commerciaux sur certains marchés de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique ainsi qu'en Australie, au Japon et au Mexique. L'éligibilité et les conditions de la nouvelle garantie varient selon les marchés et sont soumises à un enregistrement sur le site Internet de Maxeon. La nouvelle garantie s'applique aux produits solaires Maxeon à contact-arrière actuels et futurs, y compris le nouveau panneau solaire Maxeon 6 dont le lancement mondial est prévu au milieu du deuxième trimestre 2022.

Pour en savoir plus sur l'importance des produits solaires de qualité et des garanties, rendez-vous sur le site Internet de la société ici.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) est le moteur du changement positif (Powering Positive Change™). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et a des activités commerciales dans plus de 100 pays, opérant sous la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. La société est un leader de l'innovation solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux lignes de produits de panneaux solaires de premier ordre. Les produits de Maxeon Solar Technologies couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 400 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier de la fabrication solaire durable, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'histoire dans l'industrie solaire et sur de nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour plus d'informations sur la façon dont Maxeon est Acteur d'un Changement Positif (Powering Positive Change™), rendez-vous sur notre site www.maxeon.com, sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant le calendrier prévu pour le lancement du produit et nos attentes concernant la rampe, l'acceptation et la demande des clients, la traction du marché, les opportunités de vente incitative et d'expansion ; les attentes de la société concernant le calendrier et le succès de sa stratégie d'offre de produits sur les marchés existants et nouveaux, y compris nos domaines anticipés de concentration et d'investissement, l'expansion du marché, la concentration sur les produits et la technologie et la croissance et la rentabilité prévues. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos hypothèses, nos attentes et nos croyances actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent entraîner des résultats, des performances ou des réalisations matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre dernier rapport sur le formulaire 20-F, notamment par l'intermédiaire de la rubrique « Item 3.D. Facteurs de risques. » Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section « Financials & Filings » de notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

© 2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Rendez-vous sur https://corp.maxeon.com/trademarks pour plus d'informations.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1739716/CEO_video_for_LI_and_TW.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo.jpg

SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.