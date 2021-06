Maxeon Solar Technologies fournit des panneaux solaires commerciaux haut de gamme au siège du groupe Betty Barclay en Allemagne

D'une superficie d'environ 3 800 mètres carrés, l'installation de 750kWc, dotée de 1724 panneaux solaires SunPower Maxeon, devrait produire chaque année une quantité d'énergie solaire propre estimée à 765 000 kWh, soit l'équivalent de 460 000 kg d'émissions annuelles de CO₂ évitées. Betty Barclay Groupy estime que plus de 90 % de l'électricité produite, soit environ 700 000 kWh par an, sera utilisée sur place, les 10 % restants étant injectés dans le réseau électrique local. En conséquence, Betty Barclay Group sera en mesure de répondre à environ un quart de ses besoins annuels en électricité grâce à ce système solaire, réduisant ainsi ses propres coûts énergétiques et profitant d'une énergie propre fournie aux utilisateurs locaux, pendant 25 ans ou plus.

Robert Küper, président-directeur général de Betty Barclay Group, évoque le rôle de la philosophie de l'entreprise dans cette entreprise : « Chez Betty Barclay, nous considérons qu'il est de notre responsabilité d'utiliser les ressources naturelles avec parcimonie et de la manière la plus respectueuse possible de l'environnement, conformément au slogan de notre entreprise « We Respect - Humans and Nature ». Cela ne s'applique pas seulement à nos produits, mais à l'ensemble de l'entreprise. Notre installation solaire en toiture fait partie intégrante de notre stratégie de développement durable, tout en étant rentable pour nous. Le haut rendement, la garantie de 25 ans sur le produit et les performances signifient pour nous davantage d'économies d'énergie et de coûts sur le long terme. »

Solar Activ, partenaire privilégié de SunPower depuis 2012, a été choisi pour mettre en œuvre l'installation solaire. Outre la qualité des panneaux solaires SunPower Maxeon, leurs conseils complets et leur expertise technique ont été des facteurs décisifs pour le groupe Betty Barclay. En raison des conditions difficiles du site d'installation, un toit plat composé de rails en acier et de tuiles en béton, Solar Activ a conçu un système de montage sur mesure qui répondait aux exigences de résistance au vent et offrait un résultat esthétiquement agréable.

Manuel Peter, fondateur et directeur général de Solar Activ, précise l'approche de l'entreprise : « Notre objectif est de comprendre nos clients et leurs besoins précis afin de concevoir des solutions individuelles qui répondent à leurs exigences spécifiques. Ce faisant, nous nous concentrons sur des produits haut de gamme de la plus haute qualité. Les panneaux SunPower Maxeon sont inégalés en termes d'efficacité, de fiabilité, de durabilité et de solidité, offrant ainsi une valeur ajoutée à nos clients. » Peter a également fait l'éloge de la durabilité des panneaux SunPower Maxeon, qui ont obtenu la certification « Cradle to Cradle » niveau Bronze après avoir été soumis à une évaluation rigoureuse des pratiques durables.

« Nous apprécions nos relations à long terme avec des entreprise de vente et d'installation comme Solar Activ, qui possèdent l'expertise commerciale et technique nécessaire pour satisfaire les exigences de notre clientèle de plus en plus sophistiquée », a déclaré Karsten Mosch, directeur national des ventes en Allemagne chez Maxeon Solar Technologies. « L'Allemagne est l'un des plus grands marchés de l'énergie solaire et aussi l'un des premiers pour Maxeon. Depuis plus de 35 ans, notre technologie permet aux clients de se mettre au vert et de s'affranchir des fluctuations des prix de l'électricité en produisant leur propre énergie solaire à long terme. La combinaison gagnante de notre technologie de pointe et de notre réseau de partenaires qualifiés nous permet d'offrir des solutions solaires de qualité supérieure qui répondent aux tendances croissantes d'autoconsommation en Allemagne et en Europe, permettant un avenir plus durable pour nous et les générations à venir. »

Maxeon Solar Technologies continue de connaître une forte demande pour ses panneaux solaires leaders sur le marché avec des partenaires comme Solar Activ. De plus en plus, de nombreuses entreprises commerciales et industrielles en Europe adoptent l'énergie solaire dans le cadre de leur vision du développement durable.

Pour en savoir plus sur l'efficacité hors pair et les meilleurs rendements fournis par Maxeon Solar Technologies, veuillez consulter le site https://sunpower.maxeon.com/de/.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) stimule le changement positif (comme l'annonce son slogan « Powering Positive Change™ »). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et a possède des structures commerciales dans plus de 100 pays, exploitant la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. La société est un leader de l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux gammes de panneaux solaires de pointe. Les produits Maxeon occupent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 200 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et collectionne les nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Maxeon alimente le changement positif (conformément à son slogan « Powering Positive Change™ »), consultez le site www.maxeon.com. Maxeon est également présent sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

