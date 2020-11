Maxeon Solar Technologies lleva energía solar comercial premium a la sede de Carioca SpA en Italia

"Como ciudadano corporativo socialmente responsable, Carioca SpA está continuamente buscando maneras de reverdecer nuestras instalaciones y oficinas de producción y reducir nuestro impacto ambiental mediante la implementación de operaciones y prácticas sostenibles", afirmó Enrico Toledo, presidente y consejero delegado de Carioca SpA. "La energía solar de alta calidad de Maxeon Solar Technologies fue una opción obvia para nuestra instalación. De esta manera aprovecharemos una fuente de energía renovable y ganaremos una buena parte de la independencia energética mejorando nuestro equilibrio ambiental. Además, gracias a un mayor rendimiento energético, gestionaremos importantes ahorros de costes que nos permiten gestionar nuestro negocio de manera más eficiente."

Diseñado e instalado por IM-EL Osasio, un socio premier de SunPower desde 2017, el sistema de 500 kW cuenta con 1.248 paneles solares SunPower Performance cuyo innovador diseño de células escalonadas elimina muchos de los desafíos de fiabilidad de los paneles solares convencionales. Las cintas frágiles y los enlaces de soldadura se han eliminado de las células solares para expandir el área celular activa, mientras que las conexiones flexibles y redundantes mantienen la energía fluyendo a través del panel. El resultado es una potencia más alta: hasta un 8% más de energía en el mismo espacio durante 25 años, un panel de mayor eficiencia, con mayor fiabilidad y durabilidad mejorada en comparación con los paneles convencionales.

Con una amplia experiencia en energía solar, IM-EL Osasio seleccionó paneles solares de la marca SunPower debido a las numerosas ventajas sobre otros paneles de la competencia. "Tras un análisis exhaustivo de los puntos de referencia, Maxeon Solar Technologies destaca claramente como el socio tecnológico de paneles más fiable para nuestros proyectos", dijo Gianpiero Pautasso, propietario de IM-EL Osasio. "Los paneles SunPower Performance ofrecían una serie de ventajas, como mayores rendimientos de productividad energética, fiabilidad probada en el campo, facilidad y velocidad de instalación, que eran vitales para satisfacer las solicitudes de Carioca. Los paneles SunPower Performance son el producto ideal para los clientes que desean actuar de manera respetuosa con el medio ambiente mientras buscan un rendimiento maximizado durante un largo período de tiempo." Pautasso también elogió la garantía del panel de confianza completa SunPower, que proporciona la cobertura de energía, producto y servicio de 25 años más completa de la industria para paneles solares comerciales de la marca SunPower.

"IM-EL Osasio es un socio leal y una fuerza formidable en el mercado solar italiano, con años de experiencia en el campo de las soluciones de energía sostenible de primer nivel para el usuario final", dijo Vincent Maurice, Director General de la DG EMEA de Maxeon Solar Technologies. "En Maxeon, nos importan mucho nuestras relaciones a largo plazo con más de 700 organizaciones de ventas e instalación en Europa que tienen la profundidad y la amplitud comerciales y técnicas necesarias para dar soporte a una base de clientes cada vez más sofisticada. Creemos que la combinación ganadora de nuestra tecnología de vanguardia y nuestros socios cualificados proporciona una atractiva oferta solar de calidad superior para abordar las tendencias de autoconsumo en Europa continental."

Maxeon Solar Technologies sigue experimentando una sólida demanda de paneles solares de marca SunPower líderes en el mercado con socios nuevos y actuales como IM-EL Osasio. Cada vez más, muchas empresas comerciales e industriales en Europa están adoptando la energía solar como parte de su visión de sostenibilidad ambiental. Para obtener más información sobre la eficiencia líder y los mayores rendimientos ofrecidos por Maxeon Solar Technologies, visite https://sunpower.maxeon.com/int/solar-panels-businesses .

Acerca de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) está Powering Positive Change™. Con sede en Singapur, Maxeon diseña y vende paneles solares de marca SunPower® en más de 100 países, operando la marca SunPower en todo el mundo excepto Estados Unidos y Canadá. La compañía es el líder en innovación solar con acceso a más de 900 patentes y dos líneas de productos de paneles solares de primera clase. Con operaciones en África, Asia, Oceanía, Europa y México, los productos Maxeon abarcan los mercados mundiales de instalaciones de tejados y plantas de energía solar a través de una red de más de 1.100 socios y distribuidores de confianza. Pionero en la fabricación solar sostenible, Maxeon aprovecha una historia de 35 años en la industria solar y numerosos premios por su tecnología. Para obtener más información sobre cómo Maxeon está Powering Positive Change™ visite www.maxeon.com, en LinkedIn y en Twitter @maxeonsolar .

Acerca de IM-EL Osasio

IM-EL Osasio ha estado operando en el campo de las soluciones de energía sostenible para el usuario final desde 1975. Gracias a un equipo de profesionales experimentados, la empresa puede cubrir todos los servicios relacionados con los sistemas fotovoltaicos, desde la instalación y el mantenimiento llave en mano hasta la asistencia administrativa, desde el lavado del sistema hasta el seguimiento y la garantía. IM-EL Osasio instaló un total de 365 sistemas fotovoltaicos residenciales e industriales en los últimos 5 años. Para obtener más información, www.imelosasio.it .

Acerca de CARIOCA SpA

Durante más de 50 años, CARIOCA® ha sido el símbolo de lo mejor hecho en Italia, con productos diseñados para desarrollar la creatividad de los niños en un juego compartido de inventiva y destreza. El 70% de CARIOCA® se fabrican con orgullo en Italia y se distribuyen en más de 80 países y en 5 continentes. Los productos CARIOCA® son marcadores, lápices de colores, tempera, pasteles, juegos educativos y muchos otros elementos de dibujo, todos hechos y probados con la máxima atención, calidad y seguridad. En los últimos años la firma ha comenzado a repensar su impacto en el medio ambiente, a partir de 2020 un camino sostenible con el objetivo de sentar las bases de una economía circular aplicada a la producción y reducción del uso del plástico virgen en sus productos.

Declaraciones prospectivas

Para los inversores de Maxeon Solar Technologies

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluyendo, pero no limitado a, declaraciones relativas al inicio y expiración del período de valoración de la nota. Estas declaraciones prospectivas se basan en los supuestos, expectativas y creencias actuales de Maxeon e implican riesgos e incertidumbres sustanciales que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o el logro difieran materialmente de los expresados o implícitos por estas declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, pero no se limitan a: (a) las expectativas de Maxeon con respecto a las tendencias de precios, la demanda y las proyecciones de crecimiento; (b) posibles perturbaciones en las operaciones y la cadena de suministro de Maxeon que puedan resultar de epidemias o desastres naturales, incluidos los impactos de la pandemia de COVID-19; (c) el tiempo de lanzamiento anticipado del producto y las expectativas de Maxeon con respecto a la rampa, la aceptación del cliente, el aumento de las ventas y las oportunidades de expansión; y d) las expectativas y planes de Maxeon para la estrategia a corto y largo plazo, incluidas las áreas de enfoque e inversión previstas de Maxeon, la expansión del mercado, el enfoque de productos y tecnología, y el crecimiento y la rentabilidad proyectados. Una discusión detallada de estos factores y otros riesgos que afectan a nuestro negocio se incluye en las presentaciones que hacemos con la SEC de vez en cuando, incluyendo nuestro Formulario 20-F, que fue declarado efectivo por la SEC el 4 de agosto de 2020, particularmente bajo el título "Punto 3.D. Factores de Riesgo." Las copias de estas presentaciones están disponibles en línea en la SEC o en la sección Financials & Filings de nuestro sitio web de Relaciones con Inversores en www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings . Todas las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en la información que tenemos a nuestra disposición actualmente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas a la luz de nueva información o eventos futuros.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Todos los derechos reservados. MAXEON es una marca registrada de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Visite www.maxeon.com/trademarks para más información.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1335125/Carioca.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg

Related Links

http://www.maxeon.com



SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.