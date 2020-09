Maxeon Solar Technologies presenta una demanda de patente contra Canadian Solar en Japón

SINGAPUR, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), un líder global en innovación solar, ha anunciado hoy que ha presentado una demanda por infracción de patente contra Canadian Solar Japan K.K., en el Juzgado de Distrito de Tokio, Japón.

La demanda alega que Canadian Solar Japan infringe la patente de Japón de Maxeon No. JP6642841B2 ("Shingled Solar Cell Module") para la tecnología de panel de teja solar patentado y fundamental utilizando para desplegar paneles solares que Maxeon diseña, fabrica y vende bajo el nombre de marca 'SunPower Performance'. Canadian Solar Japan es una filial de propiedad total de Canadian Solar Inc., que tiene su sede en Canadá con operaciones y plantas de producción en China y sureste asiático.

Los paneles de tejas solares se hacen típicamente de separar células solares en bandas de células solares más pequeñas y luego se conectan a las bandas de células solares resultantes en una disposición solapada. El resultado es un panel de más energía y más eficiencia, con una mejorada fiabilidad y durabilidad mejorada en comparación con los paneles convencionales.

La arquitectura de panel Performance y los procesos de fabricación fueron pioneros de la compañía emergente de Silicon Valley, Cogenra Solar, que fue adquirida por SunPower Corporation en 2015. En la posterior división de Maxeon Solar Technologies, Maxeon mantuvo el uso de la marca SunPower en los más de 100 mercados a los que sirve. Maxeon produce sus paneles solares SunPower Performance en China en Huansheng Photovoltaic (Jiangsu) Co., Ltd., su sociedad conjunta con Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. Con más de tres gigavatios desplegados en más de 60 países hasta la fecha, los paneles Performance son la tecnología de panel de teja solar más desplegada de la industria.

"Hemos construido nuestra empresa sobre una base de 35 años liderando en innovación solar. La propiedad intelectual tras nuestra tecnología de célula solar de teja se desarrolló por nuestros equipos de diseño e ingeniería de talento y es el resultado de una importante inversión", dijo Jeff Waters, consejero delegado de Maxeon Solar Technologies. "La tecnología Performance resultante supera los paneles convencionales en eficiencia, energía, fiabilidad y estética".

La innovación tras los paneles Performance está protegida por una cartera internacional de más de 150 patentes y aplicaciones de patente que cubren tejas solares y diseño de panel así como herramientas y procesos de fabricación.

"Conocemos la importancia de mantener nuestros derechos de propiedad intelectual y vemos nuestra propiedad intelectual como un activo empresarial clave", añadió Lindsey Wiedmann, directora legal de Maxeon. "La cartera de patentes de Maxeon, que ahora incluye más de 900 patentes, ayuda a proteger los muchos avances técnicos que hemos realizado a través de los años que nos han llevado a una posición prominente en la industria solar", continuó Wiedmann. "Debemos salvaguardar vigorosamente estos valiosos activos y esta acción contra Canadian Solar es un paso necesario para prevenir el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual. En cuanto a los derechos de propiedad intelectual es crítico incentivar la innovación y para el desarrollo actual ordenado de la industria solar".

Acerca de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) está Powering Positive Change™. Con sede en Singapur, Maxeon diseña y vende paneles solares de la marca SunPower en más de 100 países y es el líder en innovación solar con acceso a más de 900 patentes y dos líneas de productos de paneles solares de primera clase. Con operaciones en África, Asia, Oceanía, Europa y México, los productos Maxeon abarcan los mercados mundiales de instalaciones de tejados y plantas de energía solar a través de una red de más de 1.100 socios y distribuidores de confianza. Pionero en la fabricación solar sostenible, Maxeon aprovecha una historia de 35 años en la industria solar y numerosos premios por su tecnología.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluyendo, pero no limitado a, declaraciones sobre nuestros planes futuros y áreas de enfoque, nuestro posicionamiento para el éxito futuro después de la escisión, nuestros planes de negocio futuros y nuestro posicionamiento para reforzar los derechos de patente. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestros supuestos, expectativas y creencias actuales e implican riesgos e incertidumbres sustanciales que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o el logro difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Una discusión detallada de estos factores y otros riesgos que afectan a nuestro negocio se incluye en las presentaciones que hacemos con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de vez en cuando, incluyendo nuestro informe más reciente en Formulario 20-F, en su forma enmendada, particularmente bajo el título "Factores de riesgo." Las copias de estas presentaciones están disponibles online en la SEC o en la sección Presentaciones de la SEC de nuestro sitio web de Relaciones con Inversores en www.maxeon.com/investor-relations. Todas las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en la información que tenemos a nuestra disposición actualmente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas a la luz de nueva información o eventos futuros.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Todos los derechos reservados. MAXEON es una marca comercial registrada de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Vea maxeon.com/trademarks para más información.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg

Related Links

www.maxeon.com



SOURCE Maxeon Solar Technologies