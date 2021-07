Maxeon Solar Technologies publie son premier Rapport sur le développement durable

En décembre 2020, lors de son premier trimestre complet d'exploitation indépendante, Maxeon a adhéré au Pacte mondial des Nations unies, la plus grande initiative volontaire de durabilité des entreprises au monde. Le Rapport sur le développement durable aligne les ambitions et les objectifs à long terme de Maxeon sur les dix principes du Pacte mondial des Nations unies et sur les objectifs de développement durable des Nations unies.

« Nous sommes ravis de publier notre premier Rapport sur le développement durable, qui célèbre les solides bases sur lesquelles nous nous appuyons pour entamer notre parcours de développement durable en tant qu'entreprise indépendante. Ce rapport confirme notre position de leader dans la mise en œuvre d'une approche globale du développement durable dans notre secteur », a déclaré Jeff Waters, président-directeur général de Maxeon Solar Technologies. « En tant qu'entreprise solaire, nos produits sont essentiels à la lutte contre le changement climatique et nous entendons continuer à fournir des technologies de pointe pour favoriser l'émergence d'un monde durable et décarboné. Nous générons également de la valeur à long terme pour nos employés, nos clients, nos actionnaires et les communautés où nous exerçons nos activités en Nous imposant des normes plus élevées quant à la manière dont nous menons nos activités, comme le souligne le Rapport sur le développement durable. »

Maxeon présente ses performances ESG sous l'angle des « Sujets importants » de l'entreprise. Ceux-ci ont été sélectionnés à l'issue d'un vaste exercice d'évaluation de l'importance relative impliquant les parties prenantes, notamment les employés, les partenaires communautaires, les clients, les organismes gouvernementaux et de réglementation, les investisseurs, les fournisseurs, ainsi que le conseil d'administration et l'équipe de direction de Maxeon. Cette approche permet de garantir des contributions ascendantes et une validation descendante.

« Le développement durable est un parcours. Et pour commencer le nôtre, chez Maxeon, nous nous sommes appuyés sur les meilleures pratiques de développement durable d'entreprise pour formuler notre stratégie et, en collaboration avec nos employés passionnés, nous avons identifié les questions auxquelles nous pouvons apporter la plus grande contribution », a déclaré Lindsey Wiedmann, directrice juridique et responsable ESG mondial. « Au cours de notre exercice d'évaluation de l'importance relative, il était important d'écouter les opinions de nos parties prenantes et d'en tenir compte, car leur contribution conduit à la création d'une valeur partagée. Nous savons que notre entreprise sera beaucoup plus efficace pour atteindre ses objectifs ESG grâce à un engagement collectif au sein de l'organisation et auprès de nos clients, fournisseurs et investisseurs. »

Le Rapport sur le développement durable a été préparé conformément aux normes d'établissement de rapports sur le développement durable de la Global Reporting Initiative (GRI), option de base, alignées sur les directives du Conseil des normes comptables de durabilité (SASB), et aux exigences de la Bourse de Singapour (SGX) en matière de rapports sur le développement durable. Le rapport de Maxeon porte sur l'ensemble de l'année civile 2020, bien que la société se soit séparée de SunPower Corporation en août 2020. Les périodes antérieures à la scission sont présentées pour les unités commerciales qui font maintenant partie de Maxeon.

Une version électronique du Rapport sur le développement durable est disponible en ligne à l'adresse https://corp.maxeon.com/esg/sustainability-report-2020.

