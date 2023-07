Maxeon Solar Technologies reicht Patentklage gegen Tongwei Solar in Deutschland ein

SINGAPUR, 13. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führendes Unternehmen für Innovation und Vertrieb von Solarpanelen, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Maxeon Solar Pte Ltd. eine Klage auf Patentverletzung bzw. ein Patentverletzungsverfahren gegen Tongwei Solar (Hefei) Co., Ltd und seine Tochtergesellschaft Tongwei Solar GmbH vor dem Landgericht Düsseldorf eingereicht hat.

Die Klage macht geltend, dass Tongwei gegen das von Maxeon gehaltene Patent EP3522045 B1 ("Shingled Solar Cell Module"/"Schindelförmiges Solarzellenmodul") für die proprietäre und grundlegende Schindel-Solarzellentechnologie, die zum Einsatz in den Solarpanelen verwendet wird, die Maxeon unter dem Markennamen „Performance Line" entwirft, herstellt und verkauft.

Schindelförmige Solarzellenpanele werden in der Regel hergestellt, indem die Solarzellen in kleinere Solarzellenstreifen aufgeteilt werden und die im Anschluss daraus entstandenen Solarzellenstreifen in einem sich überlappenden Layout verbunden werden. Das Ergebnis ist ein effizienteres Panel mit höherer Leistung, das im Vergleich zu herkömmlichen Panels eine höhere Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer aufweist. Die „Performance-Panel-Architektur" und die Herstellungsprozesse wurden von dem im Silicon Valley angesiedelten Start-Up-Unternehmen Cogenra Solar, das von SunPower Corporation im Jahr 2015 übernommen wurde, erstmals angewandt. Bei der anschließenden Abspaltung („Spin-Off") von Maxeon Solar Technologies behielt Maxeon in den mehr als 100 Märkten, die das Unternehmen bedient, sowohl das geistige Eigentum im Zusammenhang mit Solarzellen- und Modultechnologien als auch die Marke SunPower bei.

"Mit unseren hochwertigen Solarprodukte haben wir uns als Branchenführer etabliert. Das geistige Eigentum, das unserer schindelförmigen Solarzellentechnologie zugrunde liegt, ist das Ergebnis von Investitionen und technischen Fortschritten aus denen die „Performance Line" hervorgegangen ist. Diese Produktgruppe übertrifft konventionelle Panele in puncto Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit", sagte Bill Mulligan, CEO von Maxeon. Im September 2020 reichte Maxeon eine Klage gegen Canadian Solar In Japan ein, die später im April 2022 beigelegt wurde. Mit dieser jüngsten Klage gegen Tongwei Solar setzt Maxeon weiterhin energisch seine wertvollen geistigen Eigentumsrechte durch, um eine unbefugte Nutzung zu untersagen bzw. zu verbieten".

Die Innovation, die Maxeon's Performance Line zugrunde liegt, wird durch ein Patentportfolio von mehr als 120 erteilten Patenten und über 80 Patentanmeldungen geschützt, die unsere globalen Märkte abdecken, darunter die Vereinigten Staaten von Amerika, China, Belgien, Frankreich, Deutschland, Japan und Australien.

"Der Schutz und Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum ist entscheidend, um Erfindungen anzuregen und zu schützen, und wir sind stolz auf unser mehr als 35-jähriges Innovationsvermächtnis, das wir energisch gegen Verstöße verteidigen", kommentierte Lindsey Wiedmann, Chief Legal&Sustainability Officer von Maxeon. "Wir haben diese Maßnahmen gegen Tongwei Solar ergriffen, um unsere Rechte an geistigem Eigentum zu schützen und ein geordnetes und gesundes Wachstum der Solarindustrie zu fördern und dem Markt Vertrauen zu geben, dass Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Entwicklung künftiger Technologien wertvolle Investitionen sind, die sicher weitergeführt werden können.

Informationen zu Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN) treibt den positiven Wandel voran™. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur, entwirft und produziert Solarmodule der Marke Maxeon® und SunPower® und verfügt über Vertriebsaktivitäten in mehr als 100 Ländern und ist unter der Marke SunPower in einigen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten tätig. Maxeon ist mit mehr als 1.400 Patenten und zwei erstklassigen Solarpanelproduktlinien führend im Bereich Solarinnovationen. Die Produkte von Maxeon umfassen die globalen Märkte für Dach- und Solarkraftwerke über ein Netzwerk von mehr als 1.700 vertrauenswürdigen Partnern und Vertriebspartnern. Als Pionier in der nachhaltigen Solarproduktion kann Maxeon auf eine mehr als 35-jährige Geschichte in der Solarbranche und auf zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27 A des Securities Act of 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren zukünftigen Plänen und Schwerpunkten, unserer Positionierung und Geschäftsplänen für zukünftigen Erfolg und unserer Positionierung zur Durchsetzung von Patentrechten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Eine detaillierte Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, ist in den Unterlagen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") einreichen, einschließlich unseres jüngsten Berichts auf Formular 20-F, insbesondere unter der Überschrift "Item 3.D. Risikofaktoren". Exemplare dieser Einreichungen sind online über SEC oder im Bereich Finanzen und Berichte unserer Investor Relations-Website unter https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings erhältlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen angesichts neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

©2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist eine eingetragene Marke von Maxeon Solar Technologies, Ltd. Besuchen Sie https://corp.maxeon.com/trademarks, um weitere Informationen zu erhalten.

