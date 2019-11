Máxima protección, para cualquier dispositivo: InvisibleShield On Demand disponible en Argentina, Colombia y Perú

BOGOTÁ, Colombia y BUENOS AIRES, Argentina y LIMA, Peru, 13 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- InvisibleShield®, marca de ZAGG Inc (NASDAQ:ZAGG) y líder mundial en protección de pantallas presenta InvisibleShield On Demand (ISOD), un servicio único de protección de pantallas presente en más de 4 mil tiendas de EMEA y US y actualmente, en más de 100 tiendas de retailers de Argentina, Colombia y Perú. Esta solución, ofrece un protector de pantalla a la medida, para más de 3 mil smartphones, smartwatches y tabletas, sin importar qué tan antiguo o nuevo sea tu dispositivo.