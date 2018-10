Maximizer CRM 2019: All-In-One-CRM-Plattform unterstützt vorhersehbares Wachstum und Vertriebsproduktivität

VANCOUVER, British Columbia, October 16, 2018 /PRNewswire/ --

Maximizer kündigte heute eine große Veröffentlichung von neuer Software für 2019 an. Ihr Konzept ermöglicht Anwendern Nebensächlichkeiten auszublenden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Kunden. Diese Veröffentlichung ergänzt die All-In-One-CRM-Plattform des Unternehmens durch erweitere Funktionen für Leadmanagement, eine benutzerdefinierte Ansicht und mobiles CRM, wodurch Unternehmen jeder Größe wahre Kundenerfolge erzielen können.

Diese Version von Maximizer entspricht dem steigenden Bedarf an vorhersehbarem Umsatzwachstum, indem alltägliche Verkaufs-, Marketing- und Serviceaufgaben so intuitiv, effizient, kollaborativ und produktiv wie möglich gestaltet werden.

"Wie unsere Version 2019 zeigt, erweitern wir kontinuierlich die Bandbreite unserer innovativen Business-Tools, die unsere Kunden befähigen sollen, ihren Kundenstamm mit Zuversicht aufzubauen, zu pflegen und zu erweitern", so Vivek Thomas, President von Maximizer.

Jan Carter, Head of Product and Development bei Maximizer, fügte hinzu: "Laut Branchenanalyst Gartner sind zwei der zentralen Wachstumstreiber im CRM-Markt Leadmanagement und Field-Service-Management. Wir freuen uns sehr, Maximizer CRM 2019 einführen zu können, um speziell diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dies ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die einen maßstabsgerechten Lead-Qualifizierungsprozess verwalten und die Produktivität ihrer Vertriebsmitarbeiter durch verfügbare umsetzungsfähige Informationen wahren."

Intelligente Lead-Qualifizierung

Intelligentes Leadmanagement gilt für Vertriebsteams als Schlüssel für den schnelleren Abschluss von Geschäften und das beständige Erzielen von Ergebnissen. Das neue Leadmanagement-Modul von Maximizer umschließt alle Funktionen und visuellen Tools, die dynamische Vertriebsteams für maximalen Fokus und maximale Produktivität benötigen. In der heutigen digitalen Welt, die sich durch erhöhte Kundenerwartungen und schwindende Kundentreue auszeichnet, ist es wichtiger denn je vernetzt zu sein - miteinander sowie mit Kunden, potenziellen Kunden und Partnern, unabhängig von Zeit und Ort.

"Es dreht sich alles um Mitarbeiter und ihre Produktivität. Ihre konsequente Ausrichtung im CRM ist eine laufende, operative Herausforderung, der wir uns mit unserer aktuellen Version widmen", fügt Jan Carter hinzu.

Maximizer Mobile für den Vertrieb

Die richtige mobile Strategie ist entscheidend, wenn Ihre Remote-Mitarbeiter und Außendienstmitarbeiter auch während ihrer Abwesenheit vom Büro den Finger am Puls ihrer Pipeline und Kundenbeziehungen haben sollen. In einer der ersten Produktserien rollenspezifischer Anwendungen innerhalb von Maximizer wird Mobile CRM die Produktivität und Leistung mobiler Anwender transformieren, sodass sie an jedem Ort und zu jeder Zeit Spitzenleistungen bei der Arbeit erbringen können.

All-in-One-CRM bietet Rundum-Kundenkontakt

"Viele Unternehmen sind von ihrer CRM-Erfahrung enttäuscht, was auf Schwierigkeiten bei der Einführung, unzusammenhängende Module, komplexes Up-Selling, Preiseskalation und schlechte Kundenbetreuung zurückzuführen ist. Es besteht eine bedeutende Marktchance, jenen Unternehmen ein All-in-One CRM zu einem All-in-One-Kostenaufwand zur Verfügung zu stellen, und zwar mittels eines Partners, mit dem es sich problemlos zusammenarbeiten lässt und der sich dazu verpflichtet sieht, personalisierten, individuellen, örtlichen Support durch ein Netzwerk aus CRM-Experten anzubieten", so Vivek Thomas.

Flexible Bereitstellung unter einem Abonnement-Modell

Maximizer wird für diese Veröffentlichung weiterhin zwei Bereitstellungsoptionen anbieten: Cloud oder vor Ort. "Das Wachstum unseres Cloud-Geschäfts ist beeindruckend, doch besteht weiterhin ein Bedarf an Vor-Ort-Lösungen. Wir werden unseren Kunden auch weiterhin diese Bereitstellungsart anbieten, wobei wir unsere Preisgestaltung ab v2019 geringfügig ändern werden, um dies ermöglichen zu können", so Vivek Thomas.

Informationen zu Maximizer

Maximizer ist ein Pionier für CRM mit Sitz in Vancouver, Kanada, der seinen Kunden durch die gleichnamige, sichere, vollintegrierte und leicht konfigurierbare CRM-Lösung Support bietet. Maximizer, verfügbar als Cloud- oder Vor-Ort-Lösung, verhilft Unternehmen durch sein Netzwerk zertifizierter Partner in weltweit über 95 Ländern zu deutlichem Wachstum. http://www.maximizer.com.

