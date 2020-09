Maxonrow lance le service de tokénisation d'actifs par émission d'actifs véritables (TAI) et annonce un partenariat avec KYC-Chain

TAIPEI, Taïwan, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- Maxonrow a annoncé aujourd'hui le lancement de son service de tokénisation d'actifs -True Asset Issuing (TAI), soit émission d'actifs véritables - disponible à compter du 1er septembre. Étant une société technologique de premier plan qui s'attache à aider les entreprises et les gouvernements à améliorer la sécurité et l'efficacité des processus numériques, Maxonrow a lancé sa blockchain Maxonrow et son portefeuille MAX-Wallet à la même date en 2019. Un an plus tard, l'entreprise a le plaisir d'annoncer qu'elle a franchi une nouvelle étape.

Par le biais de TAI, Maxonrow vise à optimiser les services financiers et à connecter à l'économie mondiale en rendant l'échange de valeurs très aisé, efficace et transparent. Grâce à ce service, les utilisateurs dont l'identité est authentifiée et vérifiée peuvent émettre des actifs numériques garantis dans le monde réel. Maxonrow n'accepte pas les propositions anonymes ou faites sous pseudonymes, ce qui garantit que seules des personnes réelles, dont l'identité a été vérifiée et qui peuvent fournir une preuve valable de leur propriété, peuvent émettre des actifs numériques. Dans l'écosystème Maxonrow, toutes les identités sont vérifiables.

Afin de garantir une expérience utilisateur exceptionnelle et une sécurité maximale, Maxonrow s'est associée à KYC-Chain, solution de conformité mondiale et plateforme d'intégration de la KYC (connaissance du client). Grâce à cette collaboration, Maxonrow peut offrir aux utilisateurs une plus grande sécurité et se conformer aux réglementations sans sacrifier la commodité ou le confort pour autant.

Quand il a annoncé ce partenariat, Edmund Lowell, PDG de KYC-Chain, a déclaré : « Chez KYC-Chain, nous nous réjouissons de la collaboration avec Maxonrow. Le répertoire de technologies de pointe de KYC-Chain va nous permettre d'accompagner Maxonrow dans cette expérience d'intégration sûre et fluide ». Carlo Chung, directeur technologique de Maxonrow, a commenté à ce sujet : « Nous sommes ravis de célébrer le premier anniversaire du lancement de la blockchain Maxonrow et du MAX-Wallet en nouant ce nouveau partenariat. Alors que nous continuons, chez Maxonrow, à aider nos clients à développer des solutions plus sûres et plus intelligentes, nous sommes reconnaissants à l'égard de partenaires comme KYC-Chain qui protègent la sécurité de nos utilisateurs tout en maintenant une expérience utilisateur en douceur ».

À propos de Maxonrow

Maxonrow est une entreprise technologique de premier plan qui s'est fixé pour mission de bâtir un monde numérique sûr et efficace. L'entreprise développe une gamme de produits et de services s'appuyant sur la technologie blockchain et qui s'attache à augmenter la sécurité et l'efficacité dans les processus numériques, notamment pour les systèmes de gestion de documents, les services de tokénisation des actifs et les solutions de portefeuille à identité numérique.

Pour en savoir plus

À propos de KYC-Chain

KYC-Chain fournit des solutions de conformité de premier plan aux entreprises de toutes tailles. Depuis 2014, KYC-Chain aide les prestataires de services à traiter de manière rentable des millions de demandes de connaissance du client (KYC).

