Maxonrow organise un hackathon pour réinventer la blockchain pour les solutions de soins de santé

TAIPEI, Taïwan, 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Maxonrow annoncé son tout premier MAXathon, un hackathon en ligne qui se tiendra du 5 septembre au 3 octobre 2020, dans le cadre duquel des experts de la blockchain, des développeurs et d'autres passionnés de technologie réinventeront la blockchain pour les applications de soins de santé en réponse aux défis mondiaux engendrés par les pandémies.

Catégories du concours

Les défis du MAXathon sont basés sur le SDK Maxonrow, utilisé par la société pour construire MedsLOCK, un écosystème de contrôle et de communication qui fournit des informations en temps réel pendant les pandémies, créé en tandem avec Avantas Tech Accelerator.

« Le respect de la vie privée est un enjeu clé dans le cadre des pandémies actuelles et futures et, à ce titre, les plateformes de blockchain permettent de s'assurer que les informations soient partagées sans porter atteinte à la vie privée. Avec MedsLOCK, nous faisons en sorte de renforcer la confiance dans le flux de données », a déclaré Muhammad Salman Anjum, directeur général d'Avantas.

Prix

Les participants au MAXathon auront la chance de gagner des prix parmi une cagnotte de 15 000 € en élaborant des solutions pour cinq défis. Ces défis incluent des solutions pour la recherche des contacts, la délivrance de certificats de santé et de vaccination, la protection sociale, les réseaux sociaux et l'analyse de données.

Comment s'inscrire ?

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur hackathon.maxonrow.com. Les participants devront s'inscrire et soumettre leur projet sur la plateforme du défi avant le 30 septembre 2020. Dès aujourd'hui et jusqu'à 30 septembre, une série d'événements en ligne seront organisés, notamment des webinaires et des tutoriels, afin d'enrichir l'expérience des participants. Une fois que toutes les candidatures auront été examinées, 20 équipes seront sélectionnées pour participer à la journée de démonstration le 3 octobre 2020, où elles auront la possibilité de présenter leurs solutions au jury final. L'équipe gagnante de chaque défi remportera 3 000 €, sur une cagnotte totale de 15 000 €.

