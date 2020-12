Maxonrow s'associe à l'Université nationale Chiao Tung

Il établit en collaboration un centre de recherche pour les travaux de découverte de percées technologiques

HSINCHU, Taiwan, 6 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La stratup Maxonrow, spécialisée dans la technologie de la chaîne de blocs, et la principale université de Taiwan, l'Université nationale Chiao Tung, ont créé conjointement le « Technology Management and Blockchain Research Center », qui se consacre au développement d'applications de la technologie blockchain, promeut les systèmes d'application intégrés multidomaines et contribue au développement d'une alliance entre la chaîne de blocs et l'écosystème industriel. La cérémonie d'inauguration du centre de recherche a eu lieu récemment, le 24 novembre 2020.

Le « Technology Management and Blockchain Research Center » a été fondé par le professeur Grace Lin, de l'Institut de gestion technologique de l'Université nationale Chiao Tung, et Don Hsieh, directeur de la technologie de Maxonrow Taiwan. Cette première est positionnée comme directrice du centre de recherche, tandis que le second assume le rôle de directeur technique.

En outre, le centre de recherche a collaboré avec succès avec de nombreuses organisations du secteur public, des unités universitaires et des entreprises de renom, notamment Chunghwa Telecom, la Chambre générale de commerce de la République de Chine, Taiwan Blockchain Alliance, le gouvernement de la ville de Hsinchu et l'Institut de recherche en technologie industrielle, la toute première collaboration qui a reçu le soutien ferme des milieux politiques, commerciaux et universitaires.

À l'heure actuelle, Taïwan se trouve à un moment crucial pour l'approbation de la réglementation financière des titres virtuels des STO. Par ailleurs, la demande intérieure de technologie blockchain pour des applications commerciales se développe et s'étend progressivement. L'Université nationale de Chiao Tung est réputée pour ses sciences et son ingénierie. Composée d'universitaires de premier plan et offrant une atmosphère propice à la recherche, elle a occupé la première place mondiale dans les domaines de l'électronique, des communications d'information, de l'optoélectronique et de nombreux autres domaines pertinents.

En collaborant avec la startup Maxonrow, qui a l'avantage de bien connaître la technologie blockchain et de la technologie TAI (True Asset Issuing), le centre de recherche entend se concentrer sur ces domaines :

Industrie de la biotechnologie médicale

Production agricole et halieutique ainsi que la gestion de ses ventes

Applications FinTech

Logistique intelligente et chaîne du froid

Industrie des usines intelligentes 4.0

Gestion des énergies renouvelables

Logiciel de certificat de sécurité des informations d'entreprise

Avec l'évolution de la technologie blockchain, une adaptation rapide et une transformation réussie sont devenues un facteur clé dans les entreprises d'aujourd'hui. Le centre de recherche vise à aider les entreprises à rechercher un développement futur compatible, et à construire une alliance d'écosystème hautement interactive entre les experts de l'industrie et les universitaires. Le « Technology Management and Blockchain Research Centre » se réjouit de réaliser le véritable potentiel des applications de la chaîne de blocs en introduisant une technologie de pointe dans un avenir proche.

Pour plus d'informations sur Maxonrow, visitez le site www.maxonrow.com.

À propos de Maxonrow Ltd (« Maxonrow »)

Maxonrow est une entreprise technologique de premier plan qui s'est engagée à construire un monde numérique sûr et efficace. L'entreprise développe une gamme de produits et de services reposant sur la technologie blockchain, en se concentrant sur l'augmentation de la sécurité et de l'efficacité des processus numériques, y compris la GED (système de gestion électronique des documents), les services de tokenisation (FT & NFT) et les solutions de portefeuille d'identité numérique. Maxonrow travaille de manière proactive avec les régulateurs et les gouvernements du monde entier pour créer un écosystème sain permettant aux nouvelles technologies de prospérer. Grâce à Maxonrow, les entreprises peuvent profiter de tous les avantages offerts par la blockchain sans sacrifier la surveillance réglementaire.

