Maxonrow se asocia con la National Chiao Tung University

La colaboración crea un centro de investigación para los trabajos de descubrimiento tecnológicos novedosos

HSINCHU, Taiwán, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- La compañía de nueva creación tecnológica Maxonrow y la principal universidad de Taiwán, la National Chiao Tung University, han creado de forma conjunta el "Technology Management and Blockchain Research Center", dedicado al desarrollo de las aplicaciones de tecnología blockchain, promoción de un sistema de aplicación integrada de dominio cruzado, contribuyendo además al desarrollo de la alianza del ecosistema de la industria blockchain. La ceremonia inaugural del centro de investigación se desarrolló recientemente, el 24 de noviembre de 2020.

El "Technology Management and Blockchain Research Center" fue fundado por medio de la profesora del Institute of Technology Management de la National Chiao Tung University, Grace Lin, y por el responsable de tecnología de Maxonrow, Don Hsieh. La primera se ha posicionado como directora del centro de investigación, a la vez el último se ocupa del cargo de dirección técnica.

Además, el centro de investigación ha colaborado con éxito con muchas organizaciones del sector público, unidades académicas y corporaciones conocidas, incluyendo Chunghwa Telecom, la General Chamber of Commerce of the Republic of China, la Taiwan Blockchain Alliance, el Hsinchu City Government y el Industrial Technology Research Institute — la primera colaboración inicial que ha recibido un apoyo firme del círculo político, de negocios y académico.

En la actualidad, Taiwán está en un momento crucial para la aprobación de la normativa financiera de valores virtuales STO. Además, la demanda nacional para tecnología blockchain en aplicaciones comerciales está en crecimiento y expansión continuada. La National Chiao Tung University es conocida por su ciencia e ingeniería, estando formada por destacados académicos y por disponer de una atmósfera de investigación conductiva, habiendo ocupado la posición de dirección mundial en electrónica, comunicaciones de información, optoelectrónica y muchos otros campos relevantes.

Al colaborar con la compañía emergente tecnológica de blockchain Maxonrow, que posee destacadas ventajas de ser muy familiar con blockchain y haber madurado con la tecnología True Asset Issuing (TAI), el centro de investigación busca centrase en:

Industria de la biotecnología médica

Producción agrícola y de piscifactoría junto a la gestión de registros de venta

Aplicaciones de tipo FinTech

Logística inteligente y cadena fría

Smart Factory Industry 4.0

Gestión de las energías renovables

Software de certificados de seguridad de información empresarial

Con la evolución de la tecnología blockchain, la adaptación rápida y la transformación de éxito se han convertido en un factor clave dentro de las organizaciones actuales. El centro de investigación busca ayudar a las organizaciones a buscar un desarrollo futuro compatible, además de construir una alianza de ecosistema muy interactivo entre los expertos y los académicos. El "Technology Management and Blockchain Research Centre" está impaciente por conseguir el auténtico potencial de las aplicaciones blockchain al presentar una tecnología revolucionaria en un futuro cercano.

Si desea más información acerca de Maxonrow, visite www.maxonrow.com .

Acerca de Maxonrow Ltd ("Maxonrow")

Maxonrow es una destacada compañía de tecnología comprometida para la construcción de un mundo digital seguro y eficiente. La compañía desarrolla un abanico de productos y servicios empoderados por la tecnología blockchain, centrado en aumentar la seguridad y eficacia de los procesos digitales, incluyendo DMS (sistema de gestión de documentos), servicios de tokenization (FT & NFT) y soluciones para la cartera de identidad digital. Maxonrow trabaja de forma proactiva con los reguladores mundiales para construir un ecosistema saludable para que florezcan las nuevas tecnologías. Con Maxonrow, las compañías pueden disfrutar de todos los beneficios ofrecidos por blockchain sin sacrificar la supervisión normativa.

SOURCE Maxonrow