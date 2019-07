Maxonrow visita seis cidades da América Latina para divulgar a tecnologia blockchain

Os Maxonrow Global Meetups são eventos que foram criados para divulgar a tecnologia blockchain junto a pessoas com ideias afins e para apresentar os próximos passos da Maxonrow. Os encontros, que são realizados no mundo todo, tiveram início em junho e levarão pelo menos cinco membros da equipe da Maxonrow a 19 países e a mais de 40 cidades na Ásia, América Latina, EUA, e Europa. A Maxonrow terminou a etapa da América Latina de sua turnê e está agora visitando outras cidades do mundo.