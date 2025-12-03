Maya HTT ajoute la suite Altair à son portefeuille de logiciels d'ingénierie activés par l'IA

L'ajout de la suite Altair au portefeuille Maya HTT permet aux clients d'accéder au logiciel le plus complet de conception et de simulation industrielle activé par l'IA.

En tant que développeur de logiciels d'ingénierie de premier plan et partenaire de Siemens, Maya HTT renforce encore plus sa capacité à assurer la transformation numérique grâce à de nouvelles capacités dans les domaines de la simulation électromagnétique, du calcul haute performance (CHP), de la science des données et de l'IA.

MONTRÉAL, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Maya HTT a signé un accord avec Siemens Digital Industries Software pour ajouter la suite de produits Altair à son portefeuille.

En tant que développeur de logiciels d'ingénierie de premier plan et partenaire de Siemens, Maya HTT se réjouit de pouvoir offrir à ses clients la gamme la plus complète de logiciels de conception et de simulation industrielles activés par l'IA.

Maya HTT logo.

Avec l'ajout du logiciel Altair à son portefeuille, tous les clients de Maya HTT peuvent élargir leur accès aux technologies de jumeaux numériques et de simulation dont ils ont besoin pour commercialiser plus rapidement des produits complexes.

La gamme de produits Altair complétera et augmentera également l'activité de Maya HTT en IA industrielle.

Les capacités d'Altair dans les domaines de la simulation, du CHP, de la science des données et de l'IA permettent d'obtenir des produits et des processus plus efficaces et durables.

En utilisant les produits Altair, les clients de Maya HTT peuvent optimiser leurs processus de calcul haute performance, créer de nouveaux outils d'IA et effectuer des analyses de données pour accélérer l'innovation et la transformation numérique.

« Cette offre s'aligne sur notre engagement à aider nos clients à réaliser une meilleure ingénierie pour un meilleur avenir grâce à une transformation numérique durable. En collaboration avec Siemens et Altair, Maya HTT permet aux clients de gérer la complexité en toute confiance », a déclaré Marc Lafontaine, vice-président exécutif de Maya HTT.

« Il s'agit d'un alignement stratégique de la vision, de l'expertise et de la technologie », a déclaré Marcel Milde, vice-président du réseau de partenaires EMEA chez Siemens Digital Industries Software. « La sophistication technique de Maya HTT et la confiance éprouvée de ses clients en font un partenaire clé dans la conduite de la prochaine ère de transformation numérique. En intégrant la suite Altair dans notre partenariat avec Maya HTT, nous pouvons aider plus d'entreprises à transformer la complexité de l'ingénierie en avantage concurrentiel. »

À propos de Maya HTT

Maya HTT est un développeur de logiciels et un fournisseur de solutions d'ingénierie de premier plan, spécialisé dans l'IAO, la CAO, la FAO et la gestion du cycle de vie des produits. Partenaire de longue date de Siemens Digital Industries Software, Maya HTT collabore en fournissant des logiciels, de l'IA et des services d'ingénierie pour aider les clients et les partenaires du monde entier à stimuler la performance, améliorer la qualité, faire baisser les coûts, réduire les inefficacités et exploiter la valeur de leurs données.

Maya HTT a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en France. Bénéficiant de la confiance des plus grands innovateurs du monde, Maya HTT travaille avec les plus grandes entreprises des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'électronique et de la technologie pour résoudre des problèmes d'ingénierie complexes et accélérer l'innovation. Pour plus de renseignements, consultez le site https://www.mayahtt.com

Contact : Nicolas Parisé, Directeur, Global Sales & EMEA, Maya HTT, [email protected]

