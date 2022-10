MAYBELLINE NEW YORK LANÇA TREINAMENTO GRATUITO DE SAÚDE MENTAL EM FACULDADES

"Na Maybelline, acreditamos que a saúde mental é saúde, mas sabemos que, quando as pessoas estão sofrendo, elas se voltam primeiro para aqueles em quem confiam. Criamos um programa que coloca o suporte individual de saúde mental na mão de todos. Com o Brave Talk, acreditamos que mais pessoas se sentirão ouvidas, apoiadas e cientes dos recursos disponíveis para elas", disse Trisha Ayyagari, presidente global da marca Maybelline New York Worldwide. "Acreditamos piamente que ninguém deve ter que lutar sozinho."

O Brave Talk baseia-se no programa da marca de beleza nº 1 Brave Together, lançado em 2020, dedicado a ajudar a desestigmatizar a ansiedade e a depressão no mundo todo e tornar o suporte individual acessível a todos, em parceria com organizações sem fins lucrativos de saúde mental ao redor do mundo. A Brave Together está empenhada em alcançar um milhão de pessoas com suporte individual e doar dez milhões de dólares para causas de saúde mental até 2025.

O QUE É O BRAVE TALK?

Criado em parceria com especialistas clínicos da JED, o Brave Talk é um treinamento gratuito de 90 minutos, baseado em cenários e desenvolvido para ser aplicado pela equipe universitária, que educará os estudantes sobre como identificar os sinais de alguém que está sofrendo, como apoiar essa pessoa e como conectá-la com a ajuda apropriada. O objetivo do Brave Talk é construir uma cultura na qual os estudantes possam se sentir ouvidos e cuidados.

"A JED sabe que criar uma cultura de cuidado para jovens adultos significa proteger sua saúde mental. O Brave Talk abrirá espaço para conversas muito necessárias sobre a saúde mental em câmpus universitários, ao mesmo tempo em que incentivará os estudantes a não cuidarem apenas de seu próprio bem-estar emocional, mas também uns dos outros", disse John MacPhee, CEO da JED. "A disponibilização desses tipos de recursos para estudantes universitários é mais importante do que nunca, e temos orgulho de continuar nossa parceria com a Maybelline. Somos gratos pelo compromisso deles em romper barreiras ao acesso à assistência médica de saúde mental."

O Brave Talk foi criado com uma estrutura memorável e inclui os "Brave Steps" (passos corajosos) para permitir que qualquer pessoa se lembre de como começar a conversa com um amigo.

A Maybelline dará início ao Brave Talk piloto este mês na Universidade de Nova York, seguido da S. Jay Levy Fellowship for Future Leaders (Associação S. Jay Levy para futuros líderes) da City College of New York e da Queens College, bem como internamente com funcionários da Maybelline New York e do Grupo L'Oreal. Em 2023, o treinamento estará disponível gratuitamente para todas as faculdades nos Estados Unidos e no mundo.

Se sua faculdade quiser saber mais sobre o Brave Talk, entre em contato pelo e-mail [email protected].

Sobre a Maybelline New York

A Maybelline New York é a marca de cosméticos número um do mundo, disponível em mais de 120 países. Combinando fórmulas tecnologicamente avançadas com experiência em tendências e o estilo da cidade de Nova York, a missão da Maybelline New York é oferecer cosméticos inovadores, acessíveis e sem esforço para todos. Em 2020, a Maybelline apresentou o Brave Together, um programa de longo prazo para apoiar pessoas com ansiedade e depressão e ajudar todos, em todos os lugares, a aceitar com coragem seu mundo. A Brave Together oferece apoio individual essencial, um centro de educação on-line, vários programas para ajudar a eliminar o estigma que gira em torno da conversa sobre saúde mental e se comprometeu a doar dez milhões de dólares nos próximos cinco anos para organizações globais e locais. Para mais informações, acesse www.maybelline.com ou www.maybelline.com/bravetogether.com.

Sobre a JED

A JED é uma organização sem fins lucrativos que protege a saúde emocional e combate o suicídio entre os adolescentes e jovens adultos do nosso país. Estamos fazendo parceria com escolas do ensino médio e faculdades para fortalecer seus sistemas e programas de saúde mental, uso indevido de substâncias e de prevenção ao suicídio. Estamos equipando adolescentes e jovens adultos com as habilidades e conhecimentos necessários para que ajudem a si mesmos e uns aos outros. Estamos incentivando a conscientização, a compreensão e a ação da comunidade em prol da saúde mental de jovens adultos.

