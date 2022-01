MAYBELLINE NEW YORK PREDSTAVUJE SVOJ PROGRAM „CONSCIOUS TOGETHER"

ZNAČKA SI STANOVUJE DLHODOBÉ CIELE DO ROKU 2030 NA ZNÍŽENIE SVOJHO VPLYVU NA PLANÉTU A ZAVÄZUJE SA PODPOROVAŤ VÝVOJ TECHNOLÓGIÍ RECYKLÁCIE MAKEUPU

NEW YORK, 19. januára 2022 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, popredná svetová kozmetická značka, predstavuje svoj program udržateľnosti, „Conscious Together", ktorého cieľom je, transformáciou jej procesov, inovácií a uvažovania, vytvoriť pre značku zodpovednejší obchodný model s cieľom znížiť jej vplyv na planétu.