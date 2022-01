MAYBELLINE NEW YORK STELLT SEIN „CONSCIOUS TOGETHER"-PROGRAMM VOR

DIE MARKE GIBT LANGFRISTIGE ZIELE FÜR 2030 BEKANNT, UM IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT ZU REDUZIEREN, UND VERPFLICHTET SICH, DIE ENTWICKLUNG VON RECYCLING-TECHNOLOGIEN IN DER MAKE-UP-BRANCHE VORANZUTREIBEN

NEW YORK, 20. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, die weltweit führende Kosmetikmarke, stellt ihr Nachhaltigkeitsprogramm Conscious Together vor, das darauf abzielt, ein verantwortungsbewussteres Geschäftsmodell zu schaffen, welches neue Denkweisen, Prozesse und Innovationen im Hinblick auf eine geringere Umweltbelastung fördert.