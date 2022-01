MAYBELLINE NEW YORK PŘEDSTAVUJE SVŮJ PROGRAM „CONSCIOUS TOGETHER"

ZNAČKA SI STANOVUJE DLOUHODOBÉ CÍLE DO ROKU 2030, ABY OMEZILA SVŮJ DOPAD NA PLANETU, A ZAVAZUJE SE PODPOROVAT VÝVOJ TECHNOLOGIÍ RECYKLACE MAKE-UPU

NEW YORK, 20. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, přední světová kosmetická značka, představuje svůj program udržitelnosti Conscious Together. Jeho cílem je vytvořit odpovědnější obchodní model značky transformací jejích procesů, inovací a způsobu myšlení tak, aby se snížil její dopad na planetu.