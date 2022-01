Maybelline New York wprowadza program „Conscious Together"

Program „Conscious Together" obejmuje zestaw ambitnych celów, które Maybelline zamierza zrealizować do 2030 roku.

Świadome projektowanie opakowań: wszystkie plastikowe opakowania Maybelline będą wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Świadoma utylizacja: Maybelline podejmie inwestycje wspierające rozwój technologii recyklingu kosmetyków do makijażu we współpracy z globalną firmą konsultingową South Pole, specjalizującą się w obszarze zrównoważonego rozwoju. Świadoma produkcja: do 2025 roku osiągniemy neutralność węglową we wszystkich naszych zakładach poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i korzystanie w 100% z energii odnawialnej. Do 2030 roku zredukujemy o 50%* emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia naszych produktów.* Świadome projektowanie formuły: produkty będą składać się w 95% z substancji biopochodnych uzyskiwanych z minerałów lub procesów opartych na modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Wszyscy w Maybelline chcemy czynić postępy i inspirować do tego całą branżę ‒ powiedziała Trisha Ayyagari, globalny prezes ds. marki Maybelline New York. - Przyjrzeliśmy się kluczowym obszarom, w których firma Maybelline mogłaby wywierać pozytywny wpływ na środowisko i postawiliśmy sobie ambitne cele, które będą przyświecać naszym działaniom do 2030 roku. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż jest bardzo wiele do zrobienia i jesteśmy zaangażowani w konkretne działania, które pomogą przyspieszyć proces zrównoważonej transformacji".

Marka podjęła już kilka kluczowych działań ukierunkowanych na realizację swoich celów:

opakowania: od 2018 roku firma Maybelline zastąpiła 600 ton tzw. dziewiczego plastiku plastikiem pochodzącym z recyklingu,

utylizacja: marka wprowadziła programy odbioru kosmetyków do makijażu w sklepach w kilku krajach, przez co nie trafiają one na wysypiska śmieci. W ramach uruchomionych programów konsumenci mogą oddać dowolny produkt dowolnej marki do recyklingu, dając tym samym zużytym opakowaniom po kosmetykach nowe życie,

produkcja: 73% zakładów produkcyjnych należących do firmy Maybelline osiągnęła już neutralność węglową*,

formuły produktów: marka ogłosiła wprowadzenie na rynek swojej pierwszej linii kosmetyków do makijażu o wysokiej wydajności, w ramach zaangażowania w działania na rzecz kształtowania lepszego świata: Maybelline Green Edition. Każdy produkt z linii Green Edition zawiera minimum 70% składników pochodzenia naturalnego** oraz formuły, które są czyste*** i wegańskie****.

Green Edition jest pierwszą linią kosmetyków do makijażu, która otrzymała certyfikat Cradle to Cradle***** ® w ramach Programu Certyfikacji Produktów. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie wskaźników zrównoważonego rozwoju produktów. Cradle to Cradle Certified® umożliwia ocenę produktów pod kątem ich wpływu na środowisko i społeczeństwo, z uwzględnieniem wszystkich aspektów projektowania i wytwarzania produktu.

*Osiągnęliśmy neutralność węglową dla zakresów 1 i 2 emisji obejmujących 8 zakładów produkcyjnych odpowiadających za 79% łącznej produkcji Maybelline i 58% całkowitej produkcji w 2020 roku.

**Maybelline uznaje, że dany składnik jest pochodzenia naturalnego, jeśli pozostał niezmieniony w stosunku do swojego naturalnego stanu lub został poddany obróbce, ale nadal zachowuje ponad 50% swojej struktury molekularnej z oryginalnego, naturalnego źródła.

***Czysta formuła oznacza, że zdecydowaliśmy się stworzyć produkt w taki sposób, aby nie zawierał określonych składników, takich jak parabeny, olej mineralny czy inne substancje, znajdujące się na liście składników, które dla części konsumentów są niepożądane. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.maybelline.com.

****Formuły wegańskie, tzn. bez zawartości składników pochodzenia zwierzęcego.

*****Cradle to Cradle jest jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie wskaźników zrównoważonego rozwoju produktu. Cradle to Cradle Certified ® umożliwia ocenę produktów pod kątem ich wpływu na środowisko i społeczeństwo (z uwzględnieniem wszystkich aspektów projektowania i wytwarzania produktu) w pięciu kategoriach:

zdrowe materiały,

produkty oparte na modelu gospodarki o obiegu zamkniętym,

czyste powietrze i ochrona klimatu,

zarządzanie wodą i glebą,

sprawiedliwość społeczna.

