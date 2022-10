MAYBELLINE NY LANCE UNE FORMATION GRATUITE EN SANTÉ MENTALE EN MILIEU COLLÉGIAL

Brave Talk s'appuie sur le programme Brave Together de la marque de beauté n°1 lancé en 2020, qui se consacre à aider à déstigmatiser l'anxiété et la dépression dans le monde entier et à rendre le soutien individuel accessible à tous, en partenariat avec des organismes sans but lucratif de santé mentale dans le monde entier. Brave Together s'engage à atteindre un million de personnes avec un soutien individuel et à faire don de 10 millions de dollars aux causes pour la santé mentale d'ici 2025.

L'INITIATIVE « Brave Talk », QU'EST-CE QUE C'EST ?

Créée en partenariat avec les experts cliniques de JED, Brave Talk est une formation gratuite de 90 minutes basée sur des scénarios, conçue pour être dispensée par le personnel des collèges, qui apprend aux étudiants comment repérer les signes d'une personne en difficulté, comment la soutenir et comment la mettre en contact avec l'aide appropriée. L'objectif de Brave Talk est de créer une culture où les étudiants se sentent écoutés et pris en charge.

« JED sait que la création d'une culture de bienveillance autour des jeunes adultes est protectrice pour leur santé mentale. Brave Talk permettra de lancer des conversations indispensables sur la santé mentale sur les campus universitaires, tout en encourageant les étudiants à veiller non seulement à leur propre bien-être émotionnel, mais aussi à veiller les uns sur les autres », a déclaré John MacPhee, PDG de JED. « Mettre ce type de ressources à la disposition des étudiants universitaires est plus important que jamais, et nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Maybelline, et nous sommes reconnaissants de leur engagement à faire tomber les barrières de l'accès aux soins de santé mentale. »

Brave Talk est créé à base de canevas mémoriel et comprend des « Brave Steps » pour permettre à chacun de se rappeler comment entamer la conversation avec un ami.

Maybelline donnera le coup d'envoi du projet pilote Brave Talk ce mois-ci à l'université de New York, suivi de la bourse S Jay Levy pour les futurs dirigeants au City College de New York et au Queens College, ainsi qu'en interne avec les employés de Maybelline NY et du groupe L'Oréal. En 2023, la formation sera disponible gratuitement pour tous les collèges au niveau national (aux États-Unis) et mondial.

Si votre collège souhaite en savoir plus sur Brave Talk, contactez [email protected] .

À propos de Maybelline New York

Leader mondial du maquillage, Maybelline New York est disponible dans plus de 120 pays. En associant des formules technologiquement avancées à une expertise tendance et à l'avant-garde de la ville de New York, la mission de Maybelline New York est d'offrir des cosmétiques innovants, accessibles et sans effort pour tous. En 2020, Maybelline a lancé Brave Together, un programme à long terme pour soutenir l'anxiété et la dépression et aider tout le monde, partout, à affronter courageusement son monde. Brave Together offre un soutien individuel essentiel, un centre d'éducation en ligne, une variété de programmes pour aider à déstigmatiser la conversation autour de la santé mentale et s'est engagée à donner 10 millions de dollars au cours des cinq prochaines années à des organisations mondiales et locales. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.maybelline.com ou www.maybelline.com/bravetogether.com.

À propos de JED

JED est un organisme à but non lucratif qui protège la santé émotionnelle et prévient le suicide chez les adolescents et les jeunes adultes de notre pays. Nous nous associons aux écoles secondaires et aux collèges pour renforcer leurs programmes et systèmes de santé mentale, de toxicomanie et de prévention du suicide. Nous donnons aux adolescents et aux jeunes adultes les compétences et les connaissances nécessaires pour s'aider et aider les autres. Nous encourageons la sensibilisation de la communauté, la compréhension et l'action pour la santé mentale des jeunes adultes.

* Source: Healthy Minds Study Fall 2020 Data Report

