Mayor acceso: una organización nacional sin fines de lucro ofrece formación tecnológica gratuita para minorías raciales subrepresentadas y anuncia las inscripciones para 2022

SEATTLE, 13 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La organización nacional sin fines de lucro Reskill Americans se complace en anunciar la inscripción abierta para su programa gratuito de formación en desarrollo de software, que comienza el 3 de octubre de 2022. La capacitación en línea de siete meses se ofrece a cualquier persona que se identifique como una minoría racial subrepresentada, sin necesidad de experiencia previa. Con una alta demanda de talentos en las áreas STEM, Reskill Americans busca reducir las barreras de acceso para las personas de color y abordar la necesidad de encontrar y capacitar talento, sin importar sus antecedentes.

Para inscribirse, los participantes deben tener un perfil y una foto de LinkedIn adecuados, una computadora con acceso a internet y la capacidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos. Quienes deseen iniciar una carrera en tecnología pueden inscribirse desde ahora hasta el 30 de septiembre en www.reskillamericans.org.

Fundada por veteranos del campo de la tecnología, Reskill Americans lanzó su programa inaugural en 2021 con más de 2,000 participantes de 42 estados, y sus exalumnos han sido contratados en empresas de todos los tamaños.

"Nos sentimos alentados por nuestra inscripción en 2021 y esperamos inscribir a más personas este año", expresó Femi Akinde, fundador de Reskill Americans. "Al eliminar las barreras preexistentes para la formación en tecnología y brindarla sin costo, Reskill Americans se enorgullece de ayudar a crear acceso para tantas minorías subrepresentadas como sea posible".

El programa les permite a los participantes aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento, recibir instrucción y tutoría personalizadas, y graduarse con un portafolio de muestras de su trabajo. Los graduados recibirán un certificado de finalización en desarrollo web o diseño UX/UI y podrán tener la oportunidad de ingresar al programa de aprendizaje de la organización sin fines de lucro.

"Reskill Americans realmente me preparó para mi rol como ingeniero de software en McDonald's; no tendría este trabajo sin ellos", comentó Jalen Harris, un alumo estadounidense de Reskill en 2021. "No solo desarrollé las habilidades necesarias para tener éxito, sino que también me ofrecieron oportunidades de contactos invaluables y otros recursos".

Acerca de Reskill Americans

Reskill Americans ofrece formación gratuita en desarrollo de software, mentoría y comunidad a minorías raciales históricamente subrepresentadas en los EE. UU. que están desempleadas, subempleadas y que están cambiando trayectoria profesional, a fin de ayudarles a iniciar una carrera en el campo de la tecnología. La organización elimina las barreras de acceso tradicionales para que los aspirantes a profesionales de la tecnología sin experiencia previa puedan inscribirse en su riguroso programa en línea dirigido por instructores. La organización sin fines de lucro 501(c)(3) financia su programa gratuito mediante donaciones y un modelo de pago por asignación. Para obtener más información, visite www.reskillamericans.org.

