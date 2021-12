Maypharm lance HAIRNA, une nouvelle gamme de produits pour professionnels pour lutter contre la chute de cheveux

Cette nouvelle gamme de produits capillaires compte 5 produits : un produit principal, HAIRNA EXOSOME AMPOULE (5 ml x 5 flacons) avec des exosomes, efficace dans le traitement de la chute de cheveux ; HAIRNA HAIR FILL (2,5 ml), essentiel pour la prévention de la chute de cheveux et la normalisation de la chevelure ; un trio supplémentaire de produits de soutien HAIRNA, à savoir le shampoing HAIRNA SHAMPOOING (300 ml), le traitement HAIRNA TREATMENT (200 ml) et la coloration HAIRNA TONER (150 ml) pour les soins du cuir chevelu, le problème de chute de cheveux et la guérison des cheveux endommagés.

Tous les produits HAIRNA ont été signalés à la KFDA et reconnus pour leur stabilité sans irritation pendant tous les essais cliniques. Le produit HAIRNA EXOSOME BOOSTER AMPOULE a notamment été testé pour voir comment il améliorait la peau du cuir chevelu et l'élasticité, et réduisait la chute de cheveux, et les résultats étaient satisfaisants.

Il contient 37 000 ppm d'exosome, un ingrédient clé pour soulager les symptômes de chute de cheveux, et est étonnamment efficace dans le traitement de la pelade (alopecia areata).

C'est un produit que les hommes et les femmes qui présentent une chute de cheveux héréditaire et liée au stress peuvent utiliser directement. Il convient de lui faire pénétrer le cuir chevelu à l'aide d'une aiguille MTS, créée spécialement pour les HAIRNA Ampoules, plutôt que de procéder simplement à une application topique. L'exosome est très efficace contre la chute de cheveux puisque le processus d'absorption commence directement à partir du cuir chevelu.

Le produit HAIRNA HAIR FILL, qui contient du cuivre, du panthénol et un complexe de vitamine B, fonctionne comme un antioxydant pour les cheveux, permettant la normalisation du cycle de croissance des cheveux et prévenant la chute de cheveux ; il prévient les dommages oxydatifs des cellules présentes dans les follicules pileux par la suppression des radicaux libres ; il fournit une hydratation favorisant l'élasticité et un effet brillance.

L'avantage que présente HAIR FILL repose sur la synergie de l'exosome, les facteurs de croissance et les ingrédients actifs, qui renforcent globalement le cuir chevelu et préviennent la chute de cheveux. Après avoir équilibré le cuir chevelu en difficulté, HAIR FILL aide à améliorer l'état général du cuir chevelu et à maintenir cet effet pendant une longue période.

Les produits HAIRNA SHAMPOO, TREATMENT et TONER contiennent principalement des ingrédients qui préviennent la chute de cheveux tels que le L-menthol, le dexpanthénol et l'acide salicylique. Ces ingrédients permettent de refroidir efficacement le cuir chevelu, d'enlever le sébum, ainsi que les cellules mortes de la peau, hydratant et soulageant les symptômes de chute de cheveux.

Maypharm a annoncé la commercialisation de la gamme HAIRNA sur le panneau d'affichage numérique spectaculaire de Times Square, à New York, en décembre 2021.

Connue dans le monde entier, la société Maypharm est un fabricant et un distributeur en gros, intervenant en Amérique centrale, au Moyen-Orient, dans les pays d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est, en Europe, en particulier, ainsi qu'en Chine, au Royaume-Uni, en Russie, aux États-Unis, et sur le marché mexicain.

« Bien que nous devenions de plus en plus connus en tant que fabricant de Metox, nous portons nos efforts sur la prise d'une position mondiale sur HAIRNA. HAIRNA Full Line est disponible sur diverses plateformes mondiales en ligne, y compris Amazon, Shopee, Q10, Lazada.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site suivant : http://www.maypharm.co.kr.

E-mail : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1716186/1st_photo_Maypharm.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1716187/2nd_photo_TDP.jpg

SOURCE Maypharm