Maytronics élargit son portefeuille produits avec des innovations révolutionnaires au Salon Piscine Global 2024

Le leader mondial de la technologie de nettoyage de piscine présente des robots nettoyeurs sans fil à la pointe de la technologie et des solutions axées sur le bien-être pour une expérience de piscine personnalisée sans effort

KIBBUTZ YIZREEL, Israël, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Maytronics (TASE : MTRN), le leader mondial de la technologie de nettoyage de piscine, s'apprête à présenter ses dernières innovations au salon Piscine Global 2024, qui se tiendra à Eurexpo Lyon du 19 au 22 novembre 2024. Les visiteurs pourront découvrir ces produits révolutionnaires dans le Hall 4, 4C36 et 4C42.

Découvrez le LIBERTY™ 600, le robot nettoyeur de piscine sans fil haut de gamme de Maytronics. Équipé de jets pour un nettoyage précis des marches, d’une filtration multicouche pour une clarté d’eau inégalée, du système de récupération Click-Up™ et d’une autonomie de 4h30 -- idéal pour les grandes piscines. Profitez d’un entretien de piscine sans effort et d’une eau cristalline !

S'appuyant sur sa réputation de qualité et d'innovation depuis des décennies, Maytronics lance une nouvelle gamme de robots nettoyeurs de piscine sans fil, conçus pour répondre aux besoins évolutifs des propriétaires de piscines. La gamme comprend la ligne Dolphin LIBERTY™ , la ligne de robots Niya Tracker et la ligne Dolphin Skimmi, chacune offrant des fonctionnalités uniques pour améliorer l'expérience de nettoyage de la piscine.

Le nouveau LIBERTY™ 600 offre des performances de nettoyage avancées et une clarté d'eau supérieure, tandis que le Niya Tracker combine nettoyage efficace et sans soucis pour les propriétaires de piscines soucieux de leur budget. Le Dolphin Skimmi™ complète cette nouvelle offre de produits avec un nettoyage efficace de la surface de l'eau, permettant de garder les piscines exemptes de débris flottants avec un minimum d'effort. Tous ces nouveaux produits sont conçus pour répondre aux besoins de nettoyage des propriétaires de piscines tout en offrant des solutions sans soucis et un support après-vente exceptionnel.

Maytronics dévoile également le système de purification Mineral Swim™, une technologie de pointe qui associe les bienfaits thérapeutiques naturels des minéraux de la mer Morte à une technologie pilotée par l'IA. Grâce à un contrôle intelligent, autonome et auto-ajustable, Mineral Swim transforme les piscines en oasis de bien-être à domicile.

« Notre objectif reste d'innover pour répondre aux besoins des propriétaires de piscines et à leurs attentes futures », a déclaré Sharon Goldenberg, CEO de Maytronics. « Nous sommes déterminés à créer des solutions personnalisées, axées sur la technologie, qui simplifient l'entretien des piscines tout en enrichissant l'expérience globale, pour permettre aux propriétaires de profiter pleinement de leur piscine.»

Fondée en 1983, Maytronics s'est imposée comme un leader mondial dans l'industrie des piscines. L'entreprise opère à travers six filiales aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne et en Australie, et collabore avec plus de 100 distributeurs dans plus de 65 pays pour offrir un support client complet. Servant des millions de clients dans le monde entier, Maytronics établit constamment des normes industrielles en matière d'innovation et de satisfaction client, offrant des expériences exceptionnelles grâce à des technologies de pointe.

Pour plus d'informations, visitez : https://lyon.maytronics.com/

