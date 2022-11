Maytronics présentera au salon Piscine Global 2022 la gamme Dolphin LIBERTY™

La gamme Dolphin LIBERTY™ est la nouvelle génération des robots nettoyeurs de piscine sans fil, dotés de nouvelles technologies révolutionnaires pour une efficacité et une facilité d'utilisation accrues.

KIBBOUTZ YIZREEL, Israël, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Maytronics (TASE : MTRN), le leader mondial des robots nettoyeurs de piscine, présentera sa nouvelle gamme de robots nettoyeurs de piscine sans fil Dolphin LIBERTY™, ainsi que d'autres technologies révolutionnaires lors du prochain salon Piscine Global à Eurexpo Lyon, du 15 au 18 novembre 2022, Hall 4, Stands 4C36 et 4C42. Des démonstrations de produits se dérouleront sur les stands Maytronics pendant toute la durée du salon.

Maytronics Dolphin LIBERTY™ Line robots

"Avec les nouveaux modèles LIBERTY™, nous avons réussi à offrir aux propriétaires de piscines des robots dotés des performances de nettoyage élevées de Maytronics et une expérience sans fil sans précédent. Nous sommes fiers de continuer à démontrer nos capacités d'innovation de pointe, qui sont au cœur de l'avantage technologique que nos produits ont préservé pendant de nombreuses années", a déclaré Sharon Goldenberg, PDG de Maytronics.

La société présentera également le Dolphin Wave 90i, un nouveau robot nettoyeur Dolphin Wave connecté à l'IoT destiné aux piscines collectives. Le salon 2022 est l'occasion de présenter en première mondiale la nouvelle gamme de robots nettoyeurs de piscine sans fil de Maytronics. Des démonstrations passionnantes de la solution Maytronics Poolside Connect ™ pour le nettoyage de piscine sans câble seront également effectuées.

Fondé en 1983, le Groupe Maytronics Ltd. (TASE : MTRN) est un leader mondial de l'industrie du nettoyage de piscine. La société est spécialisée dans les solutions innovantes et technologiques pour l'entretien des piscines. Ces solutions comprennent les robots nettoyeurs de piscine, les produits de sécurité pour piscine, les solutions de traitement de l'eau, etc.

Le produit vedette de Maytronics, le robot nettoyeur de piscine Dolphin, est une marque mondialement connue qui a établi de nouvelles normes industrielles au niveau de l'innovation, la conception et la fiabilité technologiques. Grâce à leur système de filtration de pointe, leurs capteurs et leur logiciel de navigation sophistiqué, les robots nettoyeurs de piscine Dolphin tiennent la promesse de la marque : offrir une eau de piscine exceptionnelle pour le pur plaisir des propriétaires de piscine.

La société est active dans le monde entier par le biais de 5 filiales aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne et en Australie, et est engagée dans des partenariats à long terme avec plus de 100 distributeurs dans plus de 65 pays, offrant un support complet à ses clients.

