Mazad lance une vente aux enchères en ligne pour la vente et le démontage des anciennes centrales électriques d'Alba

MANAMA, Bahreïn, 4 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Mazad W.L.L, une société de portefeuille locale de Bahrain Mumtalakat Holding Company « Mumtalakat » chargée de superviser les ventes aux enchères publiques et électroniques du Royaume de Bahreïn, a annoncé le lancement de son dernier projet de vente et de démontage des anciennes centrales électriques d'Aluminium Bahreïn (Alba) à travers une vente aux enchères sur les canaux numériques de Mazad. Avec une offre de départ de 1 000 000 de dinars bahreïniens, la vente aux enchères se terminera le 7 février 2024.

Mazad Launches Online Auction to Sell and Dismantle Alba’s old Power Stations

Cette vente aux enchères fait suite à l'accord de partenariat récemment conclu entre les deux organisations, en vertu duquel Mazad a été chargé de lancer le projet sur ses différents canaux électroniques. Cette étape souligne le rôle de premier plan de Mazad dans l'organisation et la supervision des ventes aux enchères publiques et en ligne locales. En plus de créer une atmosphère compétitive entre les investisseurs, la vente aux enchères numérique garantira un processus rationalisé et transparent, permettant d'atteindre un plus grand nombre d'enchérisseurs.

Les anciennes centrales électriques d'Alba comportent un certain nombre d'équipements tels que des turbines à vapeur et à gaz avec leurs générateurs et accessoires, des systèmes de refroidissement, un certain nombre de transformateurs, de commutateurs, de câbles électriques, d'autres équipements et un grand nombre de pièces de rechange. L'acheteur sera responsable du démontage de tous les équipements et structures mis en vente, du nettoyage du site après démolition et de l'enlèvement de tous les matériaux, ainsi que de la fourniture des outils et machines nécessaires à l'exécution du projet.

M. Talal Al Araifi, directeur général de Mazad, a déclaré : « Nous continuons à développer notre coopération avec une variété d'organisations des secteurs public et privé afin de diversifier nos actifs mis aux enchères et de stimuler l'économie nationale et le développement durable. Ainsi, notre partenariat avec Alba reflète nos efforts visant à offrir une vente aux enchères équitable à tous les enchérisseurs, conformément aux normes les plus strictes et aux pratiques numériques les plus récentes. Nous souhaitons mettre en vente les anciennes centrales électriques d'Alba sur la plateforme numérique de Mazad afin d'atteindre le plus grand nombre d'acheteurs potentiels via une plateforme homogène, fiable et transparente. »

Pour participer à la vente aux enchères, les acheteurs intéressés doivent s'inscrire sur le site www.mazad.app, ou télécharger l'application mobile « Mazad – Auctions & More ». En plus de télécharger les documents de la vente aux enchères, les enchérisseurs sont tenus de satisfaire aux exigences et aux conditions techniques du projet et de payer le montant d'assurance.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2310255/Mazad_Alba.jpg