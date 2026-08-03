Mazda da a conocer los resultados de ventas de julio

IRVINE, California, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) ha comunicado hoy que las ventas totales de julio ascendieron a 39 180 vehículos, lo que supone un descenso del 13 % con respecto a julio de 2025. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 241 014 vehículos vendidos, lo que supone un descenso del 5,6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. Con 26 días de ventas en julio, frente a los 26 del año anterior, la empresa registró un descenso del 13 % en términos de tasa de venta diaria (DSR).

Las ventas de vehículos usados certificados (CPO) ascendieron a 7123 vehículos en julio, lo que supone un aumento del 13,6 % con respecto a julio de 2025.

Aspectos destacados de las ventas:

El tercer mejor resultado de ventas totales de julio de la historia

Las mejores ventas totales de julio de la historia para el CX-90 MHEV

El mejor mes de julio en la historia del programa CPO

Mazda Motor de México (MMdM) registró ventas de 8847 vehículos en julio, lo que supone un descenso del 10 % con respecto a julio del año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 60 857 vehículos vendidos, lo que supone un aumento del 2 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Acerca de Mazda North American Operations

Fundada con orgullo en Hiroshima (Japón), Mazda cuenta con una larga tradición de artesanía sofisticada e innovación, y tiene como objetivo enriquecer la vida en movimiento de quienes la eligen. Al situar al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias edificantes con nuestros vehículos y para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, los recambios y el servicio de atención al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia a través de aproximadamente 795 concesionarios. Las operaciones en Canadá son administradas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario las operaciones en México son administradas por Mazda Motor de México en Ciudad de México y las operaciones en Colombia son administradas por Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia. Para más información sobre los vehículos Mazda y para obtener fotografías y material de archivo en vídeo, visite el centro de prensa de Mazda en news.mazdausa.com.

Siga a @MazdaUSA en las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y Threads.





















































Desde el inicio del mes

Acumulado en lo que va de año





























Julio

2026

Julio

2025

% variación

interanual % DSR en lo

que va del mes

Julio 2026 Julio 2025 % variación

interanual % DSR en lo

que va del mes



























Mazda3 3903 2082 87,5 % 87,5 %

24 355 19 028 28,0 % 29,4 %



Mazda 3 Sdn 2787 1453 91,8 % 91,8 %

14 889 13 501 10,3 % 11,5 %



Mazda 3 HB 1116 629 77,4 % 77,4 %

9466 5527 71,3 % 73,2 %



























Mazda6 0 0 0,0 % 0,0 %

0 0 0,0 % 0,0 %



























MX-5 Miata 974 1163 (16,3) % (16,3) %

5984 5935 0,8 % 2,0 %



MX-5 503 500 0,6 % 0,6 %

2997 3060 (2,1) % (1,0) %



MXR 471 663 (29,0) % (29,0) %

2987 2875 3,9 % 5,1 %



























CX-3 - 0 - -

- 0 - -



CX-30 4,526 4,124 9,7 % 9,7 %

26 142 39 112 (33,2) % (32,4) %



CX-5 12 068 15 539 (22,3) % (22,3) %

74 760 85 799 (12,9) % (11,9) %



CX-9 - 0 - -

- 0 - -



CX-50 TTL 11 691 13 810 (15,3) % (15,3) %

76 510 60 724 26,0 % 27,4 %



MX-30 0 0 0,0 % 0,0 %

- 0 - -



CX-70 TTL 1187 1600 (25,8) % (25,8) %

7161 9958 (28,1) % 0,0 %



CX-90 TTL 4831 6739 (28,3) % (28,3) %

26 102 34 799 (25,0) % (24,1) %



AUTOMÓVILES 4877 3245 50,3 % 50,3 %

30 339 24 963 21,5 % 22,9 %



CAMIONES 34 303 41 812 (18,0) % (18,0) %

210 675 230 392 (8,6) % (7,5) %



























TOTAL 39 180 45 057 (13,0) % (13,0) %

241 014 255 355 (5,6) % (4,6) %



















































*Días de venta 26 26





178 180































FUENTE Mazda North American Operations