Mazda da a conocer los resultados de ventas de julio

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Mazda North American Operations

Aug 03, 2026, 20:20 ET

IRVINE, California, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) ha comunicado hoy que las ventas totales de julio ascendieron a 39 180 vehículos, lo que supone un descenso del 13 % con respecto a julio de 2025. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 241 014 vehículos vendidos, lo que supone un descenso del 5,6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. Con 26 días de ventas en julio, frente a los 26 del año anterior, la empresa registró un descenso del 13 % en términos de tasa de venta diaria (DSR).

Las ventas de vehículos usados certificados (CPO) ascendieron a 7123 vehículos en julio, lo que supone un aumento del 13,6 % con respecto a julio de 2025.

Aspectos destacados de las ventas:

  • El tercer mejor resultado de ventas totales de julio de la historia
  • Las mejores ventas totales de julio de la historia para el CX-90 MHEV
  • El mejor mes de julio en la historia del programa CPO

Mazda Motor de México (MMdM) registró ventas de 8847 vehículos en julio, lo que supone un descenso del 10 % con respecto a julio del año pasado. Las ventas acumuladas en lo que va de año ascendieron a 60 857 vehículos vendidos, lo que supone un aumento del 2 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Acerca de Mazda North American Operations
Fundada con orgullo en Hiroshima (Japón), Mazda cuenta con una larga tradición de artesanía sofisticada e innovación, y tiene como objetivo enriquecer la vida en movimiento de quienes la eligen. Al situar al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias edificantes con nuestros vehículos y para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, los recambios y el servicio de atención al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia a través de aproximadamente 795 concesionarios. Las operaciones en Canadá son administradas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario las operaciones en México son administradas por Mazda Motor de México en Ciudad de México y las operaciones en Colombia son administradas por Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia. Para más información sobre los vehículos Mazda y para obtener fotografías y material de archivo en vídeo, visite el centro de prensa de Mazda en news.mazdausa.com. 

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Desde el inicio del mes 

Acumulado en lo que va de año 














Julio 
2026

Julio
2025

% variación
interanual 

% DSR en lo
que va del mes 

Julio 2026

Julio 2025

% variación
interanual 

% DSR en lo
que va del mes 













Mazda3

3903

2082

87,5 %

87,5 %

24 355

19 028

28,0 %

29,4 %

Mazda 3 Sdn

2787

1453

91,8 %

91,8 %

14 889

13 501

10,3 %

11,5 %

Mazda 3 HB

1116

629

77,4 %

77,4 %

9466

5527

71,3 %

73,2 %













Mazda6

0

0

0,0 %

0,0 %

0

0

0,0 %

0,0 %













MX-5 Miata

974

1163

(16,3) %

(16,3) %

5984

5935

0,8 %

2,0 %

MX-5 

503

500

0,6 %

0,6 %

2997

3060

(2,1) %

(1,0) %

MXR

471

663

(29,0) %

(29,0) %

2987

2875

3,9 %

5,1 %













CX-3

-

0

-

-

-

0

-

-

CX-30

4,526

4,124

9,7 %

9,7 %

26 142

39 112

(33,2) %

(32,4) %

CX-5

12 068

15 539

(22,3) %

(22,3) %

74 760

85 799

(12,9) %

(11,9) %

CX-9

-

0

-

-

-

0

-

-

CX-50 TTL

11 691

13 810

(15,3) %

(15,3) %

76 510

60 724

26,0 %

27,4 %

MX-30

0

0

0,0 %

0,0 %

-

0

-

-

CX-70 TTL

1187

1600

(25,8) %

(25,8) %

7161

9958

(28,1) %

0,0 %

CX-90 TTL

4831

6739

(28,3) %

(28,3) %

26 102

34 799

(25,0) %

(24,1) %

AUTOMÓVILES

4877

3245

50,3 %

50,3 %

30 339

24 963

21,5 %

22,9 %

CAMIONES

34 303

41 812

(18,0) %

(18,0) %

210 675

230 392

(8,6) %

(7,5) %













TOTAL 

39 180

45 057

(13,0) %

(13,0) %

241 014

255 355

(5,6) %

(4,6) %

























*Días de venta

26

26


178

180














FUENTE Mazda North American Operations

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