Mazda registra los mejores resultados de ventas de su historia en junio

IRVINE, California, 2 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy que el total de ventas en junio fue de 37,167 vehículos, un aumento de 11.3 % en comparación con junio de 2025. Las ventas acumuladas en lo que va de año alcanzaron un total de 201,834 vehículos vendidos; una caída del 4 % en comparación con el mismo período del año anterior. Con 25 días de ventas en junio, frente a los 24 del año anterior, la empresa registró un aumento del 6.9 % en la tasa de venta diaria (DSR).

Las ventas de vehículos usados certificados alcanzaron un total de 6,776 unidades en junio, con un aumento del 24.7 % en comparación con junio de 2025.

Los aspectos de ventas más destacados incluyen:

Mejores ventas de la historia en junio

Mejores ventas de la historia en junio del CX-90 MHEV

Mejores ventas de la historia en junio del CX-70 MHEV

Segundo mejor mes de junio en la historia del programa de vehículos usados certificados (CPO).

Mazda Motor de México (MMdM) informó ventas en junio de 9,328 vehículos, un aumento del 31 % en comparación con junio el año anterior. Las ventas en lo que va del año ascienden a 52,010 vehículos vendidos, un 4.2 % más que en el mismo período del año anterior.

Acerca de Mazda North American Operations

Orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, Mazda posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la vida en movimiento de aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, con sus vehículos Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, marketing, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

Siga a @MazdaUSA en las redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y Threads.

























Mes hasta la fecha

Año hasta la fecha

























Junio Junio % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha

Junio Junio % interanual (YOY) % Mes hasta la fecha



2026 2025 Variación DSR

2026 2025 Variación DSR























Mazda3 3,787 1,906 98.7 % 90.7 %

20,452 16,946 20.7 % 22.3 %

Mazda 3 Sdn 2,368 1,295 82.9 % 75.5 %

12,102 12,048 0.4 % 1.8 %

Mazda 3 HB 1,419 611 132.2 % 123.0 %

8,350 4,898 70.5 % 72.7 %























Mazda6 0 0 0.0 % 0.0 %

0 0 0.0 % 0.0 %























MX-5 Miata 1,099 1,244 (11.7) % (15.2) %

5,010 4,772 5.0 % 6.4 %

MX-5 509 799 (36.3) % (38.8) %

2,494 2,560 (2.6) % (1.3) %

MXR 590 445 32.6 % 27.3 %

2,516 2,212 13.7 % 15.2 %























CX-3 - 0 - -

- 0 - -

CX-30 4,591 3,366 36.4 % 30.9 %

21,616 34,988 (38.2) % (37.4) %

CX-5 9,689 13,759 (29.6) % (32.4) %

62,692 70,260 (10.8) % (9.6) %

CX-9 - 0 - -

- 0 - -

CX-50 TTL 12,687 8,671 46.3 % 40.5 %

64,819 46,914 38.2 % 40.0 %

MX-30 0 0 0.0 % 0.0 %

- 0 - -

CX-70 TTL 1,136 980 15.9 % 11.3 %

5,974 8,358 (28.5) % 0.0 %

CX-90 TTL 4,178 3,459 20.8 % 16.0 %

21,271 28,060 (24.2) % (23.2) %

AUTOMÓVILES 4,886 3,150 55.1 % 48.9 %

25,462 21,718 17.2 % 18.8 %

CAMIONETAS 32,281 30,235 6.8 % 2.5 %

176,372 188,580 (6.5) % (5.2) %























TOTAL 37,167 33,385 11.3 % 6.9 %

201,834 210,298 (4.0) % (2.8) %













































*Días de venta 25 24





152 154





























FUENTE Mazda North American Operations