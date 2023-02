MAZDA FOUNDATION (USA), INC. OTORGA SUBVENCIONES PARA ALIVIAR EL HAMBRE Y CREAR OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y LABORALES EN COMUNIDADES DESATENDIDAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Se otorgan subvenciones por un total que supera los $475,000 para apoyar organizaciones en los Estados Unidos

IRVINE, California, 2 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- La junta directiva de Mazda Foundation (USA) Inc. otorgó fondos para siete programas este año y profundiza su alianza con organizaciones de los Estados Unidos con el fin de ayudar a atender la inseguridad alimentaria y algunas de sus muchas causas fundamentales, en particular, el acceso equitativo a educación y oportunidades de empleo. En total, Mazda Foundation otorgó $475,000 a siete organizaciones a través de su proceso anual de entrega de subvenciones.

Las alianzas de Mazda Foundation ahora prestan servicios a poblaciones de varias regiones metropolitanas importantes en los Estados Unidos, con financiamiento concentrado en el Sur de California y el área metropolitana de Huntsville, Alabama.

"Las subvenciones que anunciamos hoy nos ayudarán a profundizar y en algunos casos ampliar la labor que realizamos en las comunidades de todo el país", señaló Tamara Mlynarczyk, gerente de Asuntos Públicos de Mazda North American Operations y presidenta de Mazda Foundation (USA), Inc. "Estamos muy orgullosos de las alianzas que hemos forjado durante los últimos años, que nos ayudan a ofrecer a las personas seguridad alimentaria y oportunidades educativas y laborales. Esperamos que con estas subvenciones podamos seguir generando un impacto directo para más personas en los Estados Unidos que enfrentan los desafíos particulares de estos últimos años".

Las ayudas de este año buscan ampliar las oportunidades educativas y laborales en STEM a jóvenes desatendidos en el nivel de la escuela secundaria y los siguientes. Los premios incluyen financiación para el segundo año del programa de formación culinaria en Bracken's Kitchen (Garden Grove, California), financiación para un programa holístico de educación y mentoría laboral que estableció College Track L.A. (Los Ángeles), financiación para docenas de estudiantes adicionales para participar en una competencia de automatización de fábricas para alumnos de escuelas secundarias y de colegios universitarios comunitarios desarrollada por Robotics Education and Competition Foundation (Huntsville, Alabama), financiación para dos años más del programa AVID en las tres escuelas de Madison City (Alabama), financiación para el programa Full Circle de formación de técnicos automotores para personas antes encarceladas creado por Vehicles for Change (Halethorpe, Maryland) y financiación de un compromiso a dos años para llevar los laboratorios STEAM de FUSE Studios a 16 escuelas más en el Sur de California. Además de esos programas, Mazda Foundation concedió una subvención a Second Harvest Food Bank (Irvine, California). Este es el 18.o año en que Second Harvest recibe esta ayuda.

