Mazda se convierte en socio automovilístico oficial de los equipos y eventos todoterreno de Trek en Norteamérica

Esta colaboración une a dos marcas que comparten el compromiso con el rendimiento, el diseño y el deseo de ayudar a las personas a descubrir la naturaleza

WATERLOO, Wisconsin, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Trek Bicycle y Mazda North American Operations (MNAO) han anunciado hoy una colaboración plurianual en la que Mazda se convierte en el socio automovilístico oficial y exclusivo de los equipos de carreras todoterreno de Trek.

La colaboración prestará apoyo a los equipos de ciclismo de montaña Trek-Unbroken XC y DH, al programa de gravel Trek Driftless y a los eventos de Trek en su lucha por alcanzar resultados de primer nivel.

La importante inversión de Mazda en los programas de carreras todoterreno de Trek garantizará que los deportistas dispongan de todos los recursos necesarios para destacar en los niveles más altos de sus disciplinas. Además, Mazda proporcionará modelos CX-50 preparados para actividades de aventura al aire libre a los deportistas, al personal y a los equipos de operaciones de Trek en eventos celebrados por toda Norteamérica. Ese apoyo es fundamental: Cuando se compite en lugares remotos donde las condiciones son impredecibles, es imprescindible contar con un medio de transporte competente y fiable.

"La colaboración con Mazda es algo que tiene todo el sentido del mundo", afirmó Tim Vanderjeugd, director global de marketing deportivo de Trek. "Contar con el apoyo de una marca de confianza que sienta tanta pasión por las actividades al aire libre como Trek supondrá un gran impulso para nuestras operaciones el día de la carrera. Estamos muy ansiosos".

Además de patrocinar a los equipos de competición de Trek en Norteamérica —lo que incluye en las paradas de la WHOOP UCI Mountain Bike World Series en Soldier Hollow (Utah) y Lake Placid (Nueva York)— Mazda estará presente en varios de los eventos de ciclismo más destacados del continente, como la Trek's Supper Club Gravel Series y la Wisconsin Off Road Series (WORS).

Tanto Trek como MNAO fabrican productos que ayudan a la gente a explorar nuevos lugares, pasar más tiempo al aire libre y vivir experiencias inolvidables por el camino. Ya sea recorriendo una de sus rutas secundarias favoritas o conduciendo hacia la próxima ruta de trail, ambas marcas comparten un amor por la aventura.

"El movimiento siempre ha sido el núcleo de la marca Mazda, no solo para desplazarnos de un lugar a otro, sino como una forma de enriquecer nuestras vidas. Trek comparte esa convicción, por lo que esta colaboración resulta totalmente natural", afirmó Brad Audet, director de marketing de Mazda North American Operations. "Juntos, apoyaremos a los increíbles deportistas y comunidades que hacen del ciclismo de montaña una expresión tan inspiradora de la aventura y del potencial humano".

Los aficionados podrán ver los vehículos de Mazda en los eventos a lo largo de todo el año, en los que se relacionarán con ciclistas, corredores y comunidades ciclistas de toda Norteamérica.

Acerca de Trek Bicycle

Fundada en 1976, Trek Bicycle es líder mundial en el diseño y la fabricación de bicicletas y bicicletas eléctricas. Trek cree que la bicicleta puede ser una solución sencilla a muchos de los problemas más complejos del mundo y se compromete a fomentar que más personas utilicen la bicicleta como medio de transporte, para el ocio y como deporte.

Acerca de Mazda North American Operations

Fundada con orgullo en Hiroshima, Japón, Mazda cuenta con una larga tradición de artesanía sofisticada e innovación, y tiene como objetivo enriquecer la vida en movimiento de quienes la eligen. Al situar al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias edificantes con nuestros vehículos y para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, los recambios y el servicio de atención al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia a través de aproximadamente 795 concesionarios. Las operaciones en Canadá son administradas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario las operaciones en México son administradas por Mazda Motor de México en Ciudad de México y las operaciones en Colombia son administradas por Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia. Para más información sobre los vehículos Mazda y para obtener fotografías y material de archivo en vídeo, visite el centro de prensa de Mazda en news.mazdausa.com.

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FUENTE Mazda North American Operations