MBWL International wint de Europese prijs voor "technologieaanbieder van het jaar"

De European Pension Awards erkennen MBWL International

LONDEN, 9 december 2021 /PRNewswire/ -- MBWL International, het toonaangevende onafhankelijke advieskantoor op het gebied van pensioenen en arbeidsvoorwaarden, is verheugd om aan te kondigen dat het op de European Pensions Awards de prijs voor "technologieaanbieder van het jaar" heeft gewonnen.

"We zijn verheugd om deze Europese pensioenprijs te kunnen ontvangen als erkenning van onze innovatieve oplossingen op het gebied van pensioenen ", aldus Isabel Coles, hoofd van International Consulting bij MBWL International. Marc Oliver Heine, directeur van MBWL, zei het volgende: "We zijn van mening dat de kwaliteit van onze technologie de hoogste normen weerspiegelt die onze klanten van MBWL mogen verwachten."

John-Paul Augeri, Managing Director en wereldwijd EB-adviesleider bij Milliman, voegt hieraan toe: "Dit is een knappe prestatie en eens te meer een bewijs van onze positie als het gaat om onze toonaangevende onafhankelijk positie met betrekking tot advisering over pensioenen en secundaire arbeidsvoorwaarden over de hele wereld. We willen onze klanten en collega's achter onze uitstekende wereldwijde technologie- en adviesdiensten hartelijk bedanken."

Rajish Sagoenie, Managing Director en partner in Nederland, ziet deze prijs als een bevestiging van de stappen die MBWL afgelopen jaren heeft gemaakt op het gebied van technologische ontwikkelingen. Daarmee kunnen wij ook onze klanten in Nederland ondersteunen bij de pensioenvraagstukken en keuzes die gemaakt moeten worden in verband met het pensioenakkoord.

De jury van de European Pensions Awards prijst MBWL: "Deze deelname laat uitmuntendheid zien en een duidelijke kennis van en inzicht in hoe het juiste gebruik van technologie in de behoeften van de pensioenmarkt kan voorzien. Een waardige winnaar!"

Meer informatie over de oplossingen van MBWL op het gebied van pensioen- en arbeidsvoorwaardenbeleid is te vinden op https://mbwl-int.com/.

Ga voor meer informatie over de Europese Pensions Awards 2021 naar: https://www.europeanpensions.net/awards/.

Over MBWL International

MBWL International is een onafhankelijke wereldwijd advieskantoor die innovatieve en strategisch advies over secundaire arbeidsvoorwaarden biedt aan ondernemingen. De joint venture van Milliman, Barnett Waddingham en Lurse combineert de ervaring en de kennis van deze drie bedrijven met meer dan 5.000 medewerkers in meer dan 30 landen. Met expertise op het gebied van strategie, beheer, actuarieel advies en administratie, biedt MBWL concreet en toepasbaar advies.

SOURCE MBWL International